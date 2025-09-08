Epic Games regala este videojuego imperdible: cómo descargarlo

Mecharashi es un videojuego de acción táctica y estrategia que te transporta a un mundo futurista devastado por la guerra, donde la humanidad depende de mechas -robots gigantes pilotados, al estilo Evangelion- para sobrevivir y enfrentarse a amenazas letales.
El juego te pone en la piel de un comandante a cargo de un escuadrón de mechas personalizables, con la misión de liderar operaciones secretas, rescatar aliados y combatir en escenarios dinámicos repletos de obstáculos.
La jugabilidad se basa en combates por turnos, donde deberás planificar cuidadosamente cada movimiento, aprovechar las coberturas del terreno y utilizar habilidades especiales para derrotar a tus rivales. Podés elegir y mejorar distintos tipos de mechas, cada uno con armas y funciones únicas, adaptando tu estrategia a los desafíos de cada misión.
¿Por qué vale la pena probarlo?
-
Es completamente gratuito por tiempo limitado en Epic Games Store.
-
Ofrece una jugabilidad desafiante y adictiva, tanto para jugadores experimentados como para quienes buscan iniciarse en el género.
-
El diseño de robots y escenarios destaca por su nivel de detalle y variedad, aportando frescura a cada partida.
-
Permite personalizar, mejorar y armar tu propio escuadrón de mechas, sumando profundidad estratégica y rejugabilidad.
Cómo descargar Mecharashi gratis
Seguí estos simples pasos:
- Ingresá a la Epic Games Store desde tu PC o usando la app de Epic Games.
- Iniciá sesión o creá una cuenta gratuita.
- Buscá Mecharashi en la tienda o hacé clic directo en la página del juego.
- Seleccioná la opción “Obtener” para sumarlo a tu biblioteca. Una vez que lo reclamás, el juego es tuyo para siempre.
No te pierdas esta oportunidad: Mecharashi está disponible gratis solo por unos días, así que apúrate a descargarlo y súmalo a tu colección de juegos.