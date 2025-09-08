EN VIVO
Epic Games regala este videojuego imperdible: cómo descargarlo

Mecharashi, un título de acción y estrategia con robots y combates futuristas, ya se puede conseguir gratis en Epic Games Store por tiempo limitado. Te contamos cómo obtenerlo y por qué vale la pena.

08 de septiembre, 2025 | 17.01

Mecharashi es un videojuego de acción táctica y estrategia que te transporta a un mundo futurista devastado por la guerra, donde la humanidad depende de mechas -robots gigantes pilotados, al estilo Evangelion- para sobrevivir y enfrentarse a amenazas letales.

El juego te pone en la piel de un comandante a cargo de un escuadrón de mechas personalizables, con la misión de liderar operaciones secretas, rescatar aliados y combatir en escenarios dinámicos repletos de obstáculos.

La jugabilidad se basa en combates por turnos, donde deberás planificar cuidadosamente cada movimiento, aprovechar las coberturas del terreno y utilizar habilidades especiales para derrotar a tus rivales. Podés elegir y mejorar distintos tipos de mechas, cada uno con armas y funciones únicas, adaptando tu estrategia a los desafíos de cada misión.

¿Por qué vale la pena probarlo?

  • Es completamente gratuito por tiempo limitado en Epic Games Store.

  • Ofrece una jugabilidad desafiante y adictiva, tanto para jugadores experimentados como para quienes buscan iniciarse en el género.

  • El diseño de robots y escenarios destaca por su nivel de detalle y variedad, aportando frescura a cada partida.

  • Permite personalizar, mejorar y armar tu propio escuadrón de mechas, sumando profundidad estratégica y rejugabilidad.

Cómo descargar Mecharashi gratis

Seguí estos simples pasos:

  1. Ingresá a la Epic Games Store desde tu PC o usando la app de Epic Games.
  2. Iniciá sesión o creá una cuenta gratuita.
  3. Buscá Mecharashi en la tienda o hacé clic directo en la página del juego.
  4. Seleccioná la opción “Obtener” para sumarlo a tu biblioteca. Una vez que lo reclamás, el juego es tuyo para siempre.

No te pierdas esta oportunidad: Mecharashi está disponible gratis solo por unos días, así que apúrate a descargarlo y súmalo a tu colección de juegos.

