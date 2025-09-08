Desde el 4 al 18 de septiembre, hasta 80% de descuento en decenas de juegos.

Las Ofertas de fin de verano de Epic Games Store ya están disponibles y prometen alegrar los últimos días de la temporada con descuentos de hasta el 80%. Desde el 4 al 18 de septiembre, los jugadores podrán aprovechar rebajas en títulos nuevos, clásicos atemporales y joyas independientes que no conviene dejar pasar. Si buscás renovar tu biblioteca de juegos o probar algo que siempre quisiste, esta es la oportunidad perfecta.

Entre los más destacados, se encuentran Assassin’s Creed Shadows, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök y The Witcher 3: Wild Hunt – Edición Completa, ideales para sumergirse en mundos extensos y aventuras épicas. Sin embargo, también hay joyas indie que muchos pueden haber pasado por alto como Clair Obscur: Expedition 33, con su mezcla de combates en tiempo real y por turnos, o Spiritfarer, un entrañable juego de gestión y plataformas, destacan por ofrecer experiencias únicas que combinan estrategia, narrativa y estética visual.

Juegos más importantes en oferta

Entre los grandes títulos en oferta se destacan Assassin's Creed Shadows, donde podés elegir entre Naoe o Yasuke y explorar un Japón lleno de misiones y secretos; Cyberpunk 2077, el icónico RPG de acción que sigue atrayendo seguidores con sus historias en Night City; y God of War Ragnarök, la épica secuela que enfrenta a Kratos y Atreus con dioses nórdicos en combates espectaculares. Otro imprescindible es The Witcher 3: Wild Hunt, un referente de los juegos de rol que incluye todos sus DLC, y la Colección Legado de Ladrones de UNCHARTED, con aventuras de acción cinematográficas que no defraudan.

Si preferís títulos más estratégicos o indie, también hay opciones para vos. Sid Meier's Civilization VII lleva la clásica fórmula de “un turno más” a otro nivel, mientras que Spiritfarer combina plataformas y simulación para una experiencia emotiva y relajante. Para los fanáticos de la estrategia, RimWorld, Manor Lords y Empire of the Ants ofrecen horas de planificación, gestión y combate con alto nivel de rejugabilidad.

Los juegos más originales tampoco faltan: to a T propone una historia adorable sobre un adolescente atrapado en postura en T, y Lushfoil Photography Sim permite recorrer paisajes impresionantes mientras practicás fotografía virtual con realismo casi total gracias a Unreal Engine 5. Para los amantes de los puzzles tácticos, Into the Breach ofrece microestrategia por turnos que desafía a planificar cada movimiento con precisión.

The Witcher 3: Wild Hunt tiene hasta 70% de descuento.

Las mejores rebajas

The Witcher 3: Wild Hunt – Edición Completa – RPG de mundo abierto con cientos de horas de aventuras y DLCs incluidos. Hasta 70%

Spiritfarer – Simulador de gestión y plataformas sobre acompañar espíritus al más allá. Hasta 70%

Cyberpunk 2077 – RPG de acción en mundo abierto futurista lleno de decisiones y misiones. Hasta 60%

RimWorld – Simulador de colonias espaciales con historias generadas por IA. Hasta 60%

UNCHARTED™: Colección Legado de ladrones – Aventuras de acción y exploración con gráficos renovados. Hasta 60%