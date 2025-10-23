EN VIVO
Descuentos de Halloween en PlayStation: los 3 mejores juegos de terror con rebaja

PlayStation celebra Halloween con una nueva edición de sus Ofertas de Terror, disponibles por tiempo limitado en la PlayStation Store. Desde clásicos modernos hasta estrenos recientes, la campaña incluye descuentos que alcanzan el 50% en algunos títulos.

23 de octubre, 2025 | 17.07

De la mano de la celebración de Halloween, PlayStation está con muchas ofertas disponibles por tiempo limitado. Las rebajas ya están disponibles en la PlayStation Store y se extenderán hasta el 6 de noviembre, con juegos de terror psicológico y acción para todos los gustos.

Entre el amplio catálogo de rebajas, seleccionamos tres entregas clásicas que combinan atmósfera, narrativa y sustos garantizados. Ideales para maratones de terror durante esta semana.

1. Silent Hill 2 – Digital Deluxe Edition

El clásico de Konami renace con un remake completo desarrollado por Bloober Team, que mantiene la atmósfera original y eleva el apartado visual a estándares actuales. Controlás a James Sunderland mientras explora el inquietante pueblo de Silent Hill en busca de su esposa fallecida.

  • Descuento: 50%.

  • Precio: US$39,99 (antes US$79,99).

  • Plataformas: PS5.

2. Resident Evil 4 Remake

La reinterpretación moderna del clásico de Capcom regresa con gráficos actualizados, físicas mejoradas y una jugabilidad más fluida. Encarna a Leon S. Kennedy en una misión llena de acción y tensión para rescatar a la hija del presidente.

  • Descuento: 50%.

  • Precio: US$19,99 (antes US$39,99).

  • Plataformas: PS4 y PS5.

3. Bloodborne – Game of the Year Edition

Considerado uno de los mejores juegos de acción y terror gótico, Bloodborne transporta al jugador a Yharnam, una ciudad plagada de monstruos y secretos. Su dificultad desafiante y su estética inspirada en H. P. Lovecraft lo convierten en una experiencia única.

  • Descuento: 50%.

  • Precio: US$9,99 (antes US$19,99).

  • Plataforma: PS4.

Hasta cuándo estarán disponibles

Las ofertas de Halloween estarán activas en la PlayStation Store hasta el 6 de noviembre. Para acceder, solo es necesario iniciar sesión y visitar la sección “Ofertas de Halloween”, donde también hay rebajas en DLCs y ediciones especiales.

Con clásicos como Silent Hill 2, Resident Evil 4 Remake y Bloodborne, PlayStation propone una maratón de sustos perfecta para cerrar octubre con el joystick en la mano.

