Ahora podés comprar juegos de Nintendo desde Android e iOS

Nintendo habilitó su tienda oficial para dispositivos móviles, permitiendo acceder al catálogo completo, ver promociones, revisar actividad de juego y controlar información de usuario desde el celular. El objetivo: hacer que la experiencia sea más rápida, accesible y unificada. Conocé más sobre esta nueva iniciativa de la compañía.

Qué permite hacer la nueva tienda móvil de Nintendo

La plataforma fue diseñada para funcionar como una extensión directa de la Nintendo Account, con varias funciones clave:

Comprar juegos desde el celular

Los usuarios pueden adquirir títulos digitales para Nintendo Switch y asociarlos inmediatamente a su biblioteca. La compra queda vinculada a la cuenta y la descarga se activa en la consola que el usuario tenga configurada como principal.

Consultar historial de partidas

La tienda móvil también integra un panel de actividad donde se puede visualizar el tiempo jugado, títulos recientes y estadísticas generales. Es una función especialmente útil para quienes buscan tener control sobre su progreso o el uso familiar de la consola.

Gestionar datos personales y preferencias

El nuevo portal móvil permite editar información de la cuenta, revisar métodos de pago, activar notificaciones y controlar restricciones parentales. Todo desde una interfaz simplificada para pantallas táctiles.

Acceso a wishlist, novedades y promos

Además de las compras, los usuarios pueden guardar títulos en su lista de deseos, consultar lanzamientos recientes y acceder a campañas especiales por región.

Por qué este lanzamiento es importante

Hasta ahora, Nintendo mantenía un ecosistema mucho más cerrado que otras compañías del sector. La posibilidad de comprar y gestionar juegos desde Android e iOS marca un avance hacia una experiencia más flexible, alineada con los hábitos actuales de consumo digital.

También abre la puerta a futuras integraciones, como compras de contenido adicional desde el móvil o notificaciones personalizadas sobre descuentos y actualizaciones.

Un paso más hacia un ecosistema unificado

Con esta nueva tienda móvil, Nintendo busca simplificar la vida del usuario y mantenerlo conectado a su catálogo desde cualquier dispositivo. Para millones de jugadores, es una actualización que agiliza compras, consultas y gestiones sin necesidad de encender la consola.