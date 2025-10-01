Red Hat Summit: Connect 2025 llega a Buenos Aires: cómo inscribirse

El evento será el próximo 16 de octubre en el Faena Art Center de Buenos Aires.

El Red Hat Summit: Connect 2025 desembarcará en la Argentina el próximo 16 de octubre en el Faena Art Center de Buenos Aires, con la consigna “Unlock what’s next”. Se trata del evento de tecnología open source más importante en la región, que este año tendrá como eje principal a la inteligencia artificial (IA) y su rol como motor de transformación en la industria IT.

La edición local reunirá a líderes de negocio, especialistas técnicos y miembros de la comunidad tecnológica para explorar cómo la IA puede ayudar a las organizaciones a “hacer más con menos”. Desde la salud hasta las finanzas, la aplicación práctica de la inteligencia artificial promete mejorar la eficiencia, acelerar la toma de decisiones y optimizar la seguridad en entornos híbridos y abiertos.

Un espacio de networking y aprendizaje

El evento contará con keynotes, paneles de discusión y sesiones interactivas, diseñadas para personalizar la experiencia de cada asistente. Además, será una oportunidad única para el networking entre clientes, partners y referentes de la industria.

Jorge Payró, country manager de Red Hat Argentina, subrayó que el encuentro “es una oportunidad invaluable para dialogar, intercambiar conocimientos y pensar en un futuro generativo que no solo impulsa los negocios, sino también la cultura organizacional”.

Por su parte, Thiago Araki, Director Sr. de Tecnología para Latinoamérica en Red Hat, destacó que la IA “ya no es una visión futura, sino una realidad que redefine la forma en la que construimos soluciones más escalables, seguras y eficientes, tanto en la nube como en el edge”. En ese sentido, la inferencia de IA, es decir, la etapa en la que los modelos aplican lo aprendido a casos reales, será uno de los temas clave del encuentro.

Ejemplos concretos muestran el impacto de esta fase: en salud, la IA puede analizar historiales médicos y detectar anomalías en tiempo real, mientras que en el sector financiero es capaz de identificar transacciones inusuales para prevenir fraudes y mejorar la atención al cliente.

Fechas del tour en Latinoamérica

El Red Hat Summit: Connect 2025 recorrerá varias ciudades de la región:

1 de octubre – Lima, Perú.

14 de octubre – Montevideo, Uruguay.

16 de octubre – Buenos Aires, Argentina.

21 de octubre – San Pablo, Brasil.

22 de octubre – Ciudad de México, México.

28 de octubre – Santiago, Chile.

6 de noviembre – Bogotá, Colombia.

La inscripción ya está abierta para quienes quieran sumarse en Buenos Aires y ser parte de la conversación sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial en el mundo empresarial.