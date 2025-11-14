Detectá posibles estafas virtuales en 5 pasos

En cuestión de segundos podés hacer clic en un enlace y exponerte a riesgos: desde virus hasta robo de identidad. Ante este escenario, es clave saber cómo identificar mensajes o enlaces fraudulentos. A continuación, los pasos esenciales para detectar estafas y proteger tu seguridad online.
5 pasos para reconocer una estafa virtual
- Verificá el remitente o la URL: un correo, mensaje o popup que parece legítimo puede venir de una dirección lejana o poco familiar. Revisá que el dominio coincida exactamente y evitá extensiones sospechosas.
- Observá el tono del mensaje: si hay urgencia extrema (“Tu cuenta será cerrada”, “Accedé ahora o perderás todo”), es una señal de alarma. Las estafas buscan que reacciones sin pensar.
- No ingreses datos personales ni bancarios mediante un link directo: si te piden contraseña, número de tarjeta o código de seguridad a través de un enlace, mejor accedé directo desde la web oficial.
- Revisá la gramática, ortografía y diseño: muchos fraudes presentan errores ortográficos, formato extraño o logos mal recortados. Un mensaje profesional debería estar bien escrito.
- Usá protección tecnológica: tené actualizado el sistema operativo y antivirus. Activá autenticación de dos factores (2FA) cuando sea posible para tus cuentas más sensibles.
¿Y ahora qué hago si sospecho de un enlace?
No hagas clic ni descargues archivos adjuntos.
Cerrá el mensaje y bloqueá al remitente.
Cambiá tus contraseñas si ingresaste datos luego de dar clic.
Hacé un escaneo completo del equipo con un antivirus actualizado.
Considerá reportar la estafa al servicio o plataforma implicada, para que otros estén advertidos.
Detectar estafas virtuales no es complicado si aprendés a mirar los síntomas de alerta: remitente dudoso, tono urgente, solicitud de datos, enlaces raros. Con solo unos minutos y revisiones simples podés reducir muchísimo el riesgo de caer en un fraude. Navegá con precaución, mantené tus protecciones al día y recordá que la mejor defensa es el sentido común.