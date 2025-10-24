Cómo conseguir descuento de hasta 25% en Uber para las Elecciones 2025

Habrá hasta un 25% de descuento en viajes hacia o desde los centros de votación entre las 6 y las 22.

En el marco de las elecciones legislativas nacionales de 2025, Uber anunció una promoción especial para facilitar la movilidad de los votantes en todo el país. Este domingo 26 de octubre, la app de transporte ofrecerá hasta un 25% de descuento en viajes hacia o desde los centros de votación, entre las 6:00 y las 22:00 horas. La iniciativa busca fomentar la participación ciudadana y brindar una alternativa segura y accesible para quienes se trasladen durante la jornada electoral.

“Desde Uber trabajamos para ser una opción de movilidad confiable en todo el país. En una jornada tan importante queremos acompañar a las personas en su traslado a los centros de votación, brindando una alternativa segura y accesible”, señaló Eli Frias, directora de Uber para Argentina, Uruguay y Paraguay.

El beneficio estará disponible para todos los usuarios de la aplicación y se aplicará de manera automática al ingresar un código promocional. Para activarlo, los votantes deberán seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Uber en su teléfono. Ingresar en la sección “Cuenta”. Seleccionar “Pago”. Entrar en “Promociones”. Agregar el código ELECCIONES2025.

De esta manera, la compañía busca contribuir con la movilidad durante uno de los días más importantes del calendario democrático argentino. Además del beneficio económico, Uber destaca que sus viajes están respaldados por medidas de seguridad, seguimiento en tiempo real y soporte 24/7, lo que garantiza una experiencia confiable tanto para los pasajeros como para los conductores.

Con esta acción, la plataforma reafirma su compromiso con la comunidad, apuntando a facilitar los desplazamientos durante eventos de gran relevancia social. Los usuarios interesados en aprovechar la promoción pueden verificar los términos y condiciones dentro de la app o en el sitio oficial de Uber Argentina.

Seguridad en cada viaje

Todos los viajes realizados con la app de Uber cuentan con cobertura de Galicia Seguros por Accidentes Personales y Responsabilidad Civil que se activa automáticamente desde que el socio/a conductor/a acepta un viaje hasta que el último pasajero/a desciende del vehículo. Además, la plataforma ofrece funciones de seguridad como compartir el viaje en tiempo real; grabación de audio durante los viajes; verificación por PIN para confirmar el vehículo correcto; RideCheck ante anomalías; botón 911 y soporte 24/7, entre otras herramientas diseñadas para una experiencia más segura y cómoda.