"No hay manual" para temores de burbuja de IA, dice CEO del brazo de inversión de Deutsche Bank

nov (Reuters) -La explosión en el valor de las acciones de IA plantea riesgos para los que "no hay un manual", dijo a Reuters el director ejecutivo de DWS, el gestor de fondos de Deutsche Bank que administra 1,1 billones de euros en medio de crecientes preocupaciones de que el sector esté en una burbuja.

El frenesí de los valores de inteligencia artificial ha suscitado comparaciones con el auge y la caída de las puntocom en la década de 1990, pero Stefan Hoops, de DWS, dijo que el repunte actual es diferente, ya que está siendo impulsado por los inversores minoristas de a pie -no por instituciones- y aún no se habían puesto a prueba.

El gestor de activos con sede en Fráncfort está estudiando si un boom de este tipo podría deshacerse a un ritmo más rápido, dijo Hoops en una entrevista, añadiendo que muchos inversores minoristas que acumulan grandes ganancias en valores como Nvidia podrían vender rápidamente si la confianza se agriara.

Mientras que los inversores institucionales estudian las métricas tradicionales para evaluar si hay una sobrevaloración, los inversores minoristas a menudo no lo hacen y muchos "compran la caída" cuando hay descensos, dijo Hoops. No se sabe cómo se comportarían durante una baja sostenida, añadió.

"No hay un manual, no hay una historia real para algo así", dijo Hoops en la oficina de DWS en Londres.

"Lo que está ocurriendo es esta increíble creación de riqueza (para los inversores minoristas) (...) Las acciones de Nvidia valen ahora 5 billones de dólares. Mi pregunta es simplemente, ¿podría llegar a 100 billones de dólares? O en algún momento sería el primero en decir: '¿Sabes qué, esto se está tambaleando?".

El gigante alemán cree que la IA transformará las industrias y Hoops no predijo una caída, pero dijo que se necesitaban más pruebas, más allá de las ganancias de eficiencia, para mantener las elevadas valoraciones.

