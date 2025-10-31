Qué es lo que más buscan los argentinos en el Cyber Monday

Google compartió un informe sobre los hábitos de compra online de los argentinos.

En la previa al Cyber Monday 2025, que se realizará del 3 al 5 de noviembre, Google compartió un informe sobre los hábitos de compra online de los argentinos y las principales tendencias en el Buscador. Según un estudio de Ipsos para la compañía, 9 de cada 10 consumidores planean comprar durante el evento, y la mitad ya tiene decidido hacerlo.

Además, un 53% asegura que gastará igual o más que el año pasado, aprovechando la oportunidad para adquirir productos personales y también regalos de fin de año. Evangelina Suárez, Directora Comercial de Retail para Google Argentina, destacó que “el Cyber Monday ya es una fecha clave en el calendario de consumo local. Los argentinos compran cada vez con más planificación y esperan una experiencia fluida desde el celular, con opciones de pago flexibles y propuestas que combinen calidad y personalización”.

Cómo se preparan los argentinos para el Cyber Monday

El comportamiento del comprador online argentino muestra un patrón cada vez más claro: planificación, comparación y decisión informada. Este año, el público se presenta más exigente que nunca, con búsquedas más detalladas y específicas.

Algunos datos clave del estudio:

1 de cada 2 consumidores usará el Buscador de Google antes de comprar.

Las búsquedas largas (de seis o más palabras) crecieron cuatro veces más que las cortas.

Las categorías más investigadas con anticipación son viajes, belleza, moda, electrónica y electrohogar.

Los compradores no solo buscan descuentos, sino también reseñas, características técnicas y opciones de pago convenientes. El 90% está dispuesto a cambiar de marca si encuentra una mejor oferta, y la calidad y el envío gratis se mantienen entre los factores más valorados.

Qué categorías lideran las búsquedas

Entre las categorías más consultadas en octubre destacan ropa, accesorios, juguetes y viajes, con fuerte interés de las generaciones más jóvenes. En tanto, los términos más buscados en Google Argentina en las últimas semanas fueron:

Microondas

Cama King

Laptops

Smart TV

El público realiza búsquedas más detalladas y específicas.

Botas

Cocina

Sillones

Lavarropas

PlayStation

Con un público más informado y abierto a descubrir nuevas marcas, YouTube y Google se consolidan como aliados clave para las empresas que buscan aprovechar al máximo el Cyber Monday 2025.