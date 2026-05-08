Cuáles son los 6 mejores personajes de Mortal Kombat de la historia

Fuente: 3D Juegos.

Mortal Kombat debutó en 1992 y desde entonces definió los estándares de violencia, narrativa y diseño de personajes en los videojuegos de pelea. Estos son los seis personajes que mejor representan la saga, elegidos por su impacto cultural, jugabilidad y permanencia a lo largo de las generaciones.

1. Scorpion

El ninja amarillo es la cara más reconocible de Mortal Kombat, dentro y fuera del gaming. Su frase "Get over here!" mientras lanza el arpón es una de las más citadas de la historia de los videojuegos. Su búsqueda de venganza, sus poderes infernales y de fuego, y su enigmática personalidad son algunos de los elementos que lo hacen destacar. Es uno de los más balanceados de usar y quien pronuncia una de las frases más icónicas de la franquicia. Scorpion es el primero en cualquier lista que se precie.

2. Sub-Zero

El eterno rival de Scorpion y, para muchos fans, el mejor personaje de la saga. Lo que lo convierte en uno de los mejores es su peculiar estilo de combate, que combina golpes duros con ataques a distancia hechos de hielo, lo que lo hace fácil de usar. Su aura misteriosa y su memorable rivalidad con el ninja amarillo lo convirtieron en el favorito de los fans. Hay dos Sub-Zero en el canon —Bi-Han y Kuai Liang— y ambos tienen historias que los convierten en personajes de enorme profundidad.

3. Liu Kang

El protagonista clásico y el único luchador que se puede considerar el héroe central de la saga. El guerrero de Earthrealm apareció desde la primera entrega y durante los primeros títulos demostró ser el campeón del Torneo de Mortal Kombat. Sus movimientos, como la temible patada de bicicleta y la evolución que tuvo en los juegos más recientes, lo consolidan como uno de los personajes más completos de la franquicia. En Mortal Kombat 1 se convirtió en Dios, cerrando un arco narrativo de tres décadas.

4. Raiden

El Dios del Trueno y protector de la Tierra es el mentor icónico de la saga. Presente desde el primer juego, Raiden es el nexo entre los humanos y los poderes cósmicos del universo de MK. Sus rayos, su teletransportación y su sombrero cónico lo hacen uno de los diseños más originales del género. Su evolución hacia Dark Raiden —con ojos rojos y una moralidad más oscura— fue uno de los giros narrativos más memorables de la franquicia.

5. Kitana

La princesa de Edenia y uno de los personajes femeninos más queridos del fighting game. Su abanico de acero como arma principal, su historia trágica como hija adoptiva de Shao Kahn y su relación con Liu Kang la convirtieron en un pilar narrativo de la saga. Su historia a lo largo de los juegos es un tema recurrente entre los fans. Lleva en el roster desde Mortal Kombat II en 1993 y nunca salió.

6. Johnny Cage

El luchador más irreverente de la saga y el que mejor representa el humor dentro de un universo oscuro. Actor de Hollywood reconvertido en guerrero, Johnny Cage es la contracara cómica de personajes como Raiden o Liu Kang. Sus gafas de sol rotas durante las peleas, sus referencias al cine de acción y su Nut Punch lo hicieron adorable para el fandom. En los últimos juegos, su arco como padre y veterano de guerra lo transformó en uno de los personajes con más desarrollo.