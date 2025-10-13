¿Tu celular está lento? Con este truco podés hacer que vuele gratis

La lentitud suele tener que ver con configuraciones internas que consumen recursos.

Con el paso del tiempo, es común que un celular que al principio funcionaba perfecto empiece a volverse más lento: las apps tardan en abrir, las pantallas se traban y la experiencia general deja de ser fluida. Ante esto, muchos usuarios creen que la única solución es comprar un teléfono nuevo, pero no siempre es así. En la mayoría de los casos, la lentitud no tiene que ver con el hardware ni con la antigüedad del equipo, sino con configuraciones internas que consumen recursos sin que lo notemos.

Uno de los factores que más influye en esa sensación de “celular cansado” son las animaciones del sistema, esos efectos visuales que aparecen al abrir una aplicación o cambiar de pantalla. Si bien hacen que la interfaz se vea más atractiva, también exigen procesamiento y memoria, algo que puede afectar el rendimiento, especialmente en equipos de gama media o con algunos años encima.

La buena noticia es que desactivar o reducir las animaciones es un truco sencillo, reversible y totalmente seguro. No requiere conocimientos técnicos y puede mejorar al instante la velocidad del dispositivo: las apps se abren más rápido, las transiciones son más ágiles y todo se siente mucho más fluido.

Paso a paso: cómo desactivar las animaciones en Android

Abrí la app Ajustes en tu celular.

Entrá en Información del teléfono y luego en Información de software .

Tocá varias veces sobre Número de compilación hasta que aparezca un mensaje que habilite las Opciones de desarrollador .

Volvé al menú de Sistema y accedé a Opciones de desarrollador .

Buscá la sección Dibujo.

Ajustá las siguientes tres opciones: Escala de animación de ventana Escala de transición Escala de duración de animación

Configuralas en 0,5x para que sean más rápidas o en “Animación desactivada” para eliminarlas por completo.

Con este simple ajuste, tu celular debería responder más rápido de inmediato. Y si en algún momento extrañás los efectos visuales, podés volver a activar las animaciones cuando quieras. Un pequeño cambio que puede darle nueva vida a tu Android sin gastar un peso.