Transformá tu celular en un router y mejorá tu WiFi

Antes de transformar tu celular en un router, verificá que tu plan de datos lo permita, ya que conlleva un consumo elevado tanto de datos móviles como de batería. Una vez confirmado que podés usar la función, el proceso es bastante sencillo.

Primero tenés que habilitar el punto de acceso en los ajustes del teléfono, después asignar una contraseña segura y, finalmente, conectar otros dispositivos a la señal que el celular emite. A continuación, el detalle de cómo hacerlo y qué tener en cuenta.

Cómo activar el celular como router

En iPhone

Entrá a Ajustes → Compartir internet (o “Punto de acceso personal”). Activá la opción “Permitir a otros conectarse”. Configurá el nombre de red (SSID) y la contraseña de forma segura. Conectá tu otro dispositivo (tablet, notebook, consola) ingresando la contraseña.

En Android

Ingresá a Ajustes → Conexiones → Zona WiFi/Punto de acceso móvil (la ruta puede variar según fabricante). Activá “Punto de acceso móvil”. Tocá “Configurar” para editar el SSID y la contraseña, y establecé el tipo de seguridad (WPA2/WPA3 preferible). Conectá el otro dispositivo a la red WiFi creada por tu celular.

Qué cuidados debes tomar

Verificá tu plan de datos : muchos planes no permiten tethering o lo limitan, por lo que podrían cobrarse cargos adicionales o limitar la velocidad.

Consumirá batería rápidamente : al actuar como router, tu teléfono trabajará más (mantenerlo conectado al cargador es recomendable).

Creá una contraseña robusta : evitá claves simples como “12345678” y usá combinaciones de letras, números y símbolos para prevenir accesos no autorizados.

Limitá el número de dispositivos conectados : cuantos más aparatos usen la red del celular, menor será la velocidad de navegación.

Desactivá la función cuando no la uses: apagá el punto de acceso para evitar que quede activo innecesariamente y consuma datos o batería.

Convertir tu teléfono en un router es una herramienta simple y poderosa ante cortes de WiFi, viajes o necesidad de conectar varios dispositivos sobre la marcha. Con unos minutos de configuración, podés tener una red inalámbrica funcional y segura donde necesites.