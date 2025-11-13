Estos son los 5 celulares más vendidos en Mercado Libre

En noviembre de 2025, la demanda se concentra en equipos celulares de gama de entrada y media, con buen almacenamiento, marcas reconocidas y precios accesibles. A continuación, te mostramos cuáles son los 5 equipos celulares más vendidos en Mercado Libre.

1. Samsung Galaxy A06 (64 GB/4 GB) – $219.999

Un modelo de gama de entrada de Samsung que destaca por ofrecer un buen equilibrio. Cuenta con pantalla de 6,7 pulgadas, resolución HD+, procesador Helio G85, cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh y carga rápida de 25W. Es ideal para usuarios que buscan un smartphone para uso cotidiano (mensajería, redes sociales, consumo de video) sin gastar una fortuna.

2. Motorola Moto E15 (64 GB/2 GB) – $153.906

Este equipo pertenece a la gama de entrada más accesible. Aunque contará con solo 2 GB de RAM, lo compensa con un precio competitivo. Es una opción para quienes requieren funcionalidades básicas, como llamadas, mensajería, apps ligeras y consumo moderado de video. Su presencia en el top de ventas demuestra que los usuarios argentinos valoran cada vez más precio por encima de prestaciones ultraganadas.

3. Motorola Moto G05 (128 GB/4 GB) – $229.999

Una de las opciones más equilibradas del ranking: gran almacenamiento (128 GB) y 4 GB de RAM en un rango de precio accesible. Ideal para quienes quieren guardar muchas apps, fotos y videos sin preocuparse tanto por el espacio. Su presencia en el listado lo convierte en una opción muy recomendada para quienes buscan “valor por dinero”.

4. Xiaomi Redmi 14c Dual SIM (8 GB RAM/256 GB) – $294.215

Este modelo rompe el molde de “gama de entrada” al ofrecer 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: cifras mucho más elevadas que la mayoría del ranking. Aunque su precio es más alto, la configuración es muy interesante para usuarios que desean más capacidad para multimedia, juegos ligeros o multitarea. Su éxito muestra que también hay mercado para quienes buscan “adelantarse” a futuras necesidades, no solo ceñirse al mínimo.

5. Motorola Moto G56 Dual SIM – $409.000

El más caro del listado, lo que indica que incluso dentro del ranking de “más vendidos” hay espacio para equipos de mayor nivel. Con una batería de 5200 mAh y una cámara principal de 50 MP, es ideal para los que buscan sacar fotografías de calidad. Su lugar en el podio es una muestra de que la marca Motorola tiene buena aceptación y que los consumidores argentinos están dispuestos a invertir bastante más para subir de categoría.

¿Por qué estos modelos dominan el mercado?

El éxito de estos cinco modelos se explica por varios factores clave: precios competitivos, buenas configuraciones de almacenamiento, marcas reconocidas que ofrecen respaldo, y la facilidad de financiamiento que brinda Mercado Libre. En un contexto de inflación y economía volátil, los compradores buscan relación costo-beneficio más que características ultra-premium. Así, la demanda se inclina hacia equipos que “sirvan bien para lo que se usa” y permitan gastar menos.