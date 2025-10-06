Estos celulares de Xiaomi ya no recibirán actualizaciones: la lista completa

Con el anuncio del calendario de actualizaciones para HyperOS 3, muchos usuarios esperaban saber si su teléfono seguiría recibiendo soporte.

Con el anuncio del calendario de actualizaciones para HyperOS 3 (la capa de personalización basada en Android 16), muchos usuarios esperaban saber si su teléfono seguiría recibiendo soporte.

Finalmente, Xiaomi publicó una lista extensa de móviles que, por su hardware o antigüedad, no podrán sumarse a la nueva versión del sistema. Aunque seguirán funcionando, quedarán excluidos de las mejoras visuales, optimizaciones y funciones exclusivas que trae HyperOS 3.

¿Por qué quedan fuera estos modelos?

La decisión responde a varios factores: rendimiento limitado del hardware, recursos insuficientes para integrar nuevas funciones con fluidez, y la necesidad de priorizar modelos más recientes. De esta forma, Xiaomi busca enfocarse en dispositivos que puedan ofrecer experiencia completa con HyperOS 3 sin comprometer estabilidad.

Algunos de los modelos excluidos destacados

Entre los dispositivos que no recibirán la nueva actualización están:

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11T / 11T Pro

POCO F4

POCO X5

Redmi Note 12

Redmi K50 (excepto el modelo Ultra)

Estos modelos han aparecido de forma recurrente en los análisis de la lista de exclusión, y se confirmaron como parte de los equipos que seguirán recibiendo parches de seguridad por un tiempo, pero no nuevas versiones del sistema.

Qué implica para el usuario

No tendrás acceso a las mejoras de rendimiento ni nuevas funciones de HyperOS 3 .

Parches de seguridad podrían continuar por un tiempo limitado, pero no eternamente.

Seguirás usando tu celular con normalidad , pero sin contar con el soporte más reciente.

Si el móvil empieza a mostrar lentitud o incompatibilidades con apps modernas, será una señal para evaluar un reemplazo.

Quedarse sin actualizaciones importantes siempre genera cierta incomodidad, pero es un proceso natural en la industria de los smartphones. Cuando el hardware deja de acompañar el avance del software, la empresa prioriza modelos más nuevos para asegurar experiencias modernas y seguras.

Si tu Xiaomi, Redmi o POCO quedó en la lista, no significa que vaya a dejar de funcionar de un día para otro, pero sí es el momento ideal para planificar un recambio futuro. Así, podrás aprovechar todas las ventajas, optimizaciones y seguridad que traen los sistemas operativos más recientes, y seguir disfrutando de tu dispositivo al máximo.