Se cayó ChatGPT: qué pasó y por qué usuarios reportan fallas del servicio

ChatGPT volvió a estar en el centro de la atención este jueves 3 de septiembre 2026, aunque esta vez por un motivo que generó preocupación entre millones de usuarios. El popular servicio de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI presentó fallas que dificultaron el acceso y el funcionamiento de la plataforma en distintas partes del mundo. Los inconvenientes rápidamente se hicieron visibles en las redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir mensajes de error y a consultar si el servicio estaba caído.

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La interrupción se produjo en un momento en el que ChatGPT se convirtió en una herramienta habitual para estudiar, trabajar, programar, redactar contenidos y realizar todo tipo de consultas. Por eso, una falla generalizada puede tener un impacto inmediato tanto entre usuarios particulares como en empresas que utilizan los servicios de inteligencia artificial para sus actividades cotidianas. En paralelo, también se registraron problemas en otras plataformas del sector, como Claude y Grok.

Qué problema registra ChatGPT y por qué se cayó

El problema comenzó durante la mañana y se manifestó con dificultades para ingresar a ChatGPT, iniciar conversaciones y obtener respuestas. Se registraron problemas que interrumpieron el servicio de ChatGPT y también a Codex, la herramienta orientada a tareas de programación. Los inconvenientes alcanzaron diferentes funciones del servicio, entre ellas el acceso, la carga de archivos, el modo de voz, la búsqueda y la generación de imágenes. Algo que fue registrado por OpenAI como una interrupción parcial.

El servicio no anduvo en varias de sus funciones.

Los reportes de los usuarios aumentaron rápidamente en plataformas de monitoreo como Downdetector. Allí se registraron miles de avisos relacionados con problemas para utilizar el servicio, mientras en redes sociales se multiplicaban las consultas y quejas. La situación no parecía estar relacionada con un problema particular de conexión de los usuarios, sino con una interrupción que afectaba a la infraestructura del servicio.

La explicación de la empresa de ChatGPT

OpenAI reconoció el inconveniente y señaló que sus equipos técnicos estaban trabajando para aplicar medidas de mitigación. Sin embargo, durante las primeras horas de la caída la compañía no había informado públicamente una causa definitiva del problema. Tampoco había elementos que permitieran afirmar que se tratara de un ataque informático. La interrupción coincidió, además, con fallas registradas en otras grandes plataformas de inteligencia artificial, aunque no estaba confirmado que los incidentes tuvieran una relación entre sí.

La situación generó especial atención porque no es la primera vez que ChatGPT enfrenta interrupciones. La creciente cantidad de usuarios y la expansión de las funciones disponibles hacen que la estabilidad de su infraestructura sea cada vez más importante. Una caída puede afectar simultáneamente a personas que utilizan la plataforma desde computadoras y teléfonos, además de servicios y aplicaciones que dependen de la tecnología de OpenAI.