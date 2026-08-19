OpenAI lanzó "ChatGPT para adolescentes": qué controles incluye y cómo activarlo en el celular

OpenAI presentó ChatGPT for Teens, una versión de su chatbot de inteligencia artificial adaptada para adolescentes de entre 13 y 17 años. La propuesta incorpora controles parentales y funciones de seguridad reforzadas, en un contexto de creciente preocupación por los riesgos que pueden generar los chatbots entre los usuarios menores de edad.

La nueva modalidad se activa automáticamente cuando ChatGPT estima que una persona es menor de 18 años o cuando el propio usuario declara tener entre 13 y 17 años. Según OpenAI, el objetivo es fomentar el pensamiento crítico y promover que los adolescentes recurran también al apoyo de personas y recursos del mundo real.

Qué cambia en ChatGPT para adolescentes

OpenAI explicó que ChatGPT for Teens fue diseñado para ampliar las posibilidades educativas fuera del aula, pero procurando que los estudiantes mantengan un rol activo durante el aprendizaje. Para eso, la versión incorpora distintas herramientas orientadas al estudio.

Entre ellas se encuentra un modo de estudio para el aprendizaje guiado, que busca acompañar a los alumnos en lugar de limitarse a entregar respuestas. También incluye recordatorios para promover un uso responsable de la ayuda con los deberes, evitando que los estudiantes simplemente utilicen la IA para saltear sus tareas.

La propuesta suma, además, cuestionarios y visualizaciones didácticas para diversificar las formas de practicar, junto con horarios de estudio que permiten reservar determinados períodos para las actividades educativas.

El objetivo es fomentar el pensamiento crítico.

Más herramientas para padres

Uno de los principales cambios está relacionado con el control familiar. OpenAI reforzó las herramientas disponibles para que los padres puedan vincular sus cuentas con las de sus hijos, establecer períodos de "horas de silencio" y administrar determinadas configuraciones.

El sistema también contempla notificaciones ante situaciones consideradas de alto riesgo, entre ellas nuevas alertas vinculadas con trastornos alimentarios. La compañía busca así reducir algunos de los riesgos asociados con el uso de sistemas de inteligencia artificial por parte de menores.

La decisión llega mientras los chatbots adquieren un papel cada vez más cercano en la vida cotidiana y algunos usuarios recurren a ellos incluso para buscar apoyo emocional. Expertos citados en el artículo advierten que depender de sistemas automatizados para recibir orientación relacionada con la salud mental puede implicar riesgos.

Además, OpenAI enfrenta demandas que alegan que ChatGPT provocó daños a menores. En ese contexto, ChatGPT for Teens representa un intento de incorporar mayores salvaguardas para un público especialmente vulnerable.