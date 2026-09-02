Cambia Instagram: qué es la nueva etiqueta obligatoria y por qué tu cuenta podría perder visitas

Encontrarte con un perfil que parece completamente humano y descubrir después que en realidad fue creado por inteligencia artificial es una situación que ya generó bastante malestar entre los usuarios. Instagram decidió actuar sobre eso, y el cambio puede afectar directamente el alcance de ciertas cuentas.

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La plataforma actualizó el nombre de su etiqueta de "Creador de IA" a "Perfil generado con IA", buscando dar más claridad sobre lo que realmente identifica: una persona que fue generada completamente con inteligencia artificial, y no a un creador de contenido que simplemente usa herramientas de IA dentro de su proceso creativo. Según Instagram, la comunidad venía reclamando justamente eso: poder distinguir con facilidad si la persona que aparece en pantalla es real o no.

Los perfiles sin etiqueta pierden visibilidad

El cambio más importante no es solo de nombre. Los perfiles generados con IA que deberían etiquetarse y elijan no hacerlo podrían ver limitado su alcance en la plataforma. Concretamente, esas cuentas dejarían de ser elegibles para aparecer en recomendaciones, lo que significa que su contenido no se mostraría en espacios como Reels y Explorar a personas que todavía no las siguen.

Qué pueden hacer las cuentas afectadas

Instagram aclaró que las cuentas que caigan en esta situación van a recibir una notificación avisando que su perfil y su contenido dejarán de ser elegibles para recomendaciones. A partir de ahí, tienen dos caminos: sumar la etiqueta correspondiente a su perfil, o apelar la decisión a través de la sección Estado de la cuenta de la plataforma, en caso de considerar que la medida se aplicó de manera incorrecta.

La medida se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio de Meta por mejorar la transparencia en sus aplicaciones, en un momento donde la línea entre contenido humano y generado por IA se vuelve cada vez más difícil de distinguir a simple vista.