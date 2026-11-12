El cambio clave que prepara Google en el modo incógnito de Chrome y que afecta directamente a tu privacidad y seguridad

Google trabaja para llevar al modo incógnito de Chrome la protección contra sitios peligrosos en tiempo real. La pestaña que se usa para no dejar rastros en el equipo pasaría a tener también una capa de seguridad.

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El cambio se detectó en el desarrollo de Chromium y alcanzaría además al modo invitado. Todavía no tiene fecha ni versión confirmadas, así que por ahora es una función en construcción, no una novedad que se pueda activar.

Qué cambiaría en la práctica

Navegación segura es el sistema de Google que advierte cuando una página intenta robar datos o instalar software malicioso. El desarrollo busca que esa verificación en tiempo real funcione también dentro de las ventanas privadas, donde hasta ahora el foco estaba puesto en otra cosa.

La lógica es sencilla. Quien abre una pestaña incógnito suele hacerlo en un equipo compartido o para entrar a sitios que prefiere no dejar en el historial, y un enlace trampa pesa igual en ese contexto. Privacidad y seguridad no son lo mismo, y el modo incógnito solo prometía lo primero.

Incógnito no es sinónimo de anonimato

Conviene despejar un malentendido muy extendido. El modo incógnito no guarda historial, cookies ni datos de formularios en el dispositivo, pero no oculta la actividad a los sitios que se visitan, a la red del trabajo o la escuela ni al proveedor de internet.

Por eso el cambio no convierte a la ventana privada en un escudo total. Suma una barrera contra páginas maliciosas, pero la dirección IP y el rastro en la red siguen ahí. Para esconder la conexión hace falta otra herramienta, como una VPN.

Qué conviene mirar mientras llega

Navegación segura tiene dos niveles en Chrome. El estándar protege con listas de sitios riesgosos y el modo mejorado ofrece una defensa más ágil a cambio de compartir más datos con Google. Cada usuario puede revisar cuál tiene activo desde los ajustes de seguridad del navegador.

Mientras la función no llegue, lo más útil es mantener Chrome actualizado y no tratar al incógnito como sinónimo de navegación blindada. Si finalmente se despliega, la ventaja será concreta: una defensa extra contra el phishing sin dejar historial en el equipo.