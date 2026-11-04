¿Te habla un familiar o es una IA? Los engaños digitales más usados y la clave para no caer

Hay al menos 11 formas en las que los estafadores utilizan IA para cometer fraudes.

La inteligencia artificial (IA) transformó la manera en que los ciberdelincuentes llevan adelante sus estafas virtuales. Con herramientas generativas, pueden producir correos electrónicos sin errores, imitar la voz de familiares y crear sitios web que parecen auténticos. Estas técnicas dificultan la identificación de fraudes que antes podían detectarse por errores de redacción o imágenes de baja calidad.

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La empresa de ciberseguridad ESET identificó 11 formas en las que los estafadores utilizan inteligencia artificial para cometer fraudes. El principal riesgo es que estas maniobras aprovechan la confianza de las personas en mensajes, voces conocidas y plataformas aparentemente legítimas. Por eso, verificar la identidad de quien solicita información o dinero resulta fundamental antes de realizar una transferencia.

Las 11 formas de utilizar IA para cometer estafas

Entre las principales estrategias identificadas se encuentran:

Correos de phishing más convincentes: la IA redacta mensajes profesionales que imitan a bancos, comercios y servicios digitales, con enlaces falsos o archivos maliciosos. Ataques personalizados: los delincuentes combinan información personal y filtraciones de datos para generar mensajes dirigidos a víctimas específicas. Análisis de redes sociales: estudian publicaciones, contactos, hábitos y relaciones para preparar engaños creíbles. Clonación de voces: imitan a familiares o conocidos para pedir dinero mediante llamadas telefónicas con supuestas urgencias. Videos falsificados o deepfakes: manipulan imágenes para mostrar a personas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron. Anuncios falsos con famosos: utilizan figuras conocidas para promocionar inversiones, productos o plataformas fraudulentas. Páginas web fraudulentas: copian la apariencia de bancos, empresas y comercios para obtener datos bancarios o pagos. Chatbots que simulan atención al cliente: mantienen conversaciones automatizadas para generar confianza y sostener el engaño. Traducción y adaptación de estafas: ajustan mensajes a distintos idiomas y referencias culturales para ampliar su alcance. Reseñas y opiniones falsas: generan testimonios positivos para aparentar que una tienda o servicio es confiable. Falsificación de documentos: producen facturas, identificaciones y comprobantes que aparentan ser auténticos.

La IA puede intervenir en distintas etapas de una misma estafa

Cómo protegerse de las estafas con inteligencia artificial

Para reducir los riesgos, ESET recomienda adoptar algunas medidas de seguridad:

Verificar los mensajes por canales oficiales: ingresar directamente a la aplicación o página de una empresa, sin utilizar enlaces recibidos.

Desconfiar de los pedidos urgentes de dinero: ante una llamada sospechosa, cortar y contactar a la persona mediante un número conocido.

Revisar las direcciones web: comprobar que el dominio corresponda al servicio legítimo antes de ingresar contraseñas o datos bancarios.

Limitar la información personal pública: evitar compartir rutinas, viajes y detalles familiares que puedan utilizarse para ataques personalizados.

No confiar únicamente en anuncios o reseñas: buscar información independiente sobre empresas y servicios.

Activar la autenticación en dos pasos: sumar una barrera de seguridad y utilizar contraseñas diferentes para cada cuenta.

La IA puede intervenir en distintas etapas de una misma estafa. Por eso, una comunicación bien redactada, una voz familiar o una página profesional ya no son garantías de autenticidad.