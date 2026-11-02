Cuidá tu dinero: la guía definitiva con las 3 claves para hacer invulnerables tus billeteras virtuales y evitar robos

Estas precauciones permiten reforzar la seguridad de las cuentas y evitar accesos no autorizados.

Las billeteras virtuales y el homebanking se convirtieron en herramientas esenciales para administrar el dinero, pagar servicios y realizar compras desde el celular. Sin embargo, el acceso a los ahorros a través de estas aplicaciones también representa un riesgo cuando los ciberdelincuentes consiguen las credenciales de los usuarios o los engañan para que autoricen operaciones.

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Para reducir las posibilidades de sufrir una estafa, bancos, plataformas de pago y especialistas en ciberseguridad recomiendan adoptar tres medidas fundamentales: usar contraseñas diferentes y activar la autenticación de dos factores, verificar las comunicaciones antes de transferir dinero y proteger el dispositivo móvil. Estas precauciones permiten reforzar la seguridad de las cuentas y evitar accesos no autorizados.

Las tres claves para evitar robos

Usar contraseñas seguras y activar la doble autenticación

Una de las principales recomendaciones es evitar utilizar la misma contraseña en distintas aplicaciones financieras. Cada banco o billetera virtual debe tener una clave propia, difícil de adivinar y que no incluya información personal evidente, como el DNI, la fecha de nacimiento o el nombre de una mascota.

También es importante activar el doble factor de autenticación, una función que agrega una segunda comprobación de identidad al momento de ingresar.

Los códigos de verificación que llegan por SMS o correo electrónico, así como los tokens bancarios, nunca deben compartirse con otras personas. Los estafadores suelen hacerse pasar por empleados de entidades financieras para solicitarlos con la excusa de detener una operación sospechosa.

Además, hay que rechazar cualquier pedido de compartir la pantalla del celular durante una supuesta asistencia por videollamada.

Verificar los canales oficiales antes de transferir

Los delincuentes suelen enviar mensajes que alertan sobre supuestos bloqueos de cuentas o compras desconocidas. El objetivo es generar urgencia para que la víctima ingrese a un enlace falso, entregue sus credenciales o realice una transferencia.

Ante estas situaciones, lo recomendable es interrumpir la comunicación y consultar directamente desde la aplicación oficial o el sitio web del banco.

Las entidades financieras nunca solicitan claves, tokens ni transferencias por teléfono, mensajes o videollamadas. Si un familiar pide dinero de manera urgente, también conviene verificar su identidad por otro medio antes de realizar la operación.

En caso de recibir una supuesta transferencia por error, hay que comprobar el movimiento en la propia cuenta y no devolver el dinero mediante otra transferencia.

Cada banco o billetera virtual debe tener una clave propia.

Proteger el celular y evitar accesos de terceros

El teléfono debe contar con un bloqueo de pantalla y las notificaciones sensibles deben permanecer ocultas mientras está bloqueado.

También se recomienda activar las opciones de seguridad de las billeteras digitales, como la autenticación biométrica. En Mercado Pago, por ejemplo, existen herramientas para reportar el robo del celular y restringir transferencias a redes wifi de confianza.

Por último, hay que evitar instalar programas de acceso remoto, como AnyDesk o TeamViewer, cuando alguien los solicita para brindar asistencia.

Si aparecen movimientos desconocidos o se compartió una contraseña, es fundamental contactar inmediatamente al banco o la billetera virtual, solicitar el bloqueo preventivo y cambiar las claves comprometidas. Conservar mensajes y comprobantes también permite documentar el reclamo y realizar la denuncia correspondiente.