Alertan por una nueva estafa de falsas multas de tránsito que circula por WhatsApp

Una nueva estafa por WhatsApp utiliza falsas multas de tránsito para engañar a conductores y conseguir que realicen pagos o entreguen información personal y bancaria. Los mensajes imitan comunicaciones oficiales de organismos públicos, advierten sobre supuestas infracciones pendientes e incluyen enlaces para cancelar las presuntas deudas.

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La modalidad encendió las alarmas después de que se registrara un caso en Pergamino, donde una persona recibió una notificación por una supuesta multa superior a los $2 millones. El mensaje ofrecía un descuento por pago inmediato, una estrategia que busca generar urgencia y evitar que la víctima compruebe si la infracción realmente existe.

Cómo funciona la estafa de las falsas multas por WhatsApp

El engaño comienza con un mensaje que informa sobre una presunta infracción de tránsito pendiente de pago. Para darle mayor credibilidad, los delincuentes utilizan referencias a organismos públicos y sistemas oficiales, además de incluir información que busca convencer al destinatario de que tiene una deuda.

Entre los elementos que pueden aparecer en estas comunicaciones se encuentran:

Un monto elevado correspondiente a una supuesta multa.

Una advertencia sobre una deuda pendiente.

Un descuento especial por realizar el pago de inmediato.

Un enlace para cancelar la presunta infracción.

Referencias a organismos o plataformas oficiales.

El principal objetivo es que la persona actúe rápidamente, ingrese al enlace y realice un pago sin verificar el origen de la comunicación. También pueden solicitar datos personales o información bancaria mediante páginas engañosas.

Por eso, una de las principales señales de alerta es que el mensaje ofrezca cancelar una infracción mediante un enlace que no pertenece a los canales oficiales de la jurisdicción correspondiente.

El objetivo es que la persona actúe rápidamente, ingrese al enlace y realice un pago sin verificar.

El caso de Pergamino que encendió las alarmas

La Municipalidad de Pergamino advirtió sobre una situación en la que un vecino recibió un mensaje de WhatsApp que informaba sobre una supuesta multa de tránsito superior a los $2 millones. La comunicación también ofrecía un descuento para cancelar la deuda.

Desde el municipio aclararon que esos mensajes no forman parte de sus canales oficiales. En el caso del estacionamiento medido, las únicas notificaciones por WhatsApp corresponden al sistema Simple y permiten regularizar determinadas situaciones a través de su aplicación o página oficial.

Por este motivo, las autoridades remarcaron la importancia de desconfiar de los avisos que informan multas, ofrecen descuentos o incluyen enlaces externos para realizar pagos.

Cómo consultar si tenés multas de tránsito

Para evitar caer en este tipo de engaños, es importante comprobar cualquier infracción antes de pagar. Las consultas deben realizarse exclusivamente mediante canales oficiales:

Ingresar a la página web oficial del municipio correspondiente. Consultar la aplicación habilitada por esa jurisdicción. Utilizar los portales provinciales o nacionales para verificar infracciones. Comunicarse con las oficinas de tránsito correspondientes.

Además, conviene revisar que el dominio web pertenezca realmente al organismo, que la patente y los datos de la infracción coincidan y que el medio de pago esté autorizado.

La recomendación principal es no ingresar a enlaces desconocidos ni compartir información sensible ante mensajes sospechosos. Si existe alguna duda sobre una supuesta multa, lo más seguro es verificarla directamente en los canales oficiales antes de realizar cualquier pago.