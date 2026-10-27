¿Aparecen en otro lugar? La nueva actualización de WhatsApp que transforma la ubicación y visibilidad de las historias

La prueba no representa un lanzamiento general para todos los usuarios de WhatsApp.

WhatsApp comenzó a probar un cambio en la ubicación de los Estados, una de las herramientas que permite compartir fotos, videos y mensajes temporales con los contactos. Con esta modificación, las publicaciones aparecerán en la parte superior de la pestaña de Chats, sin necesidad de ingresar al apartado de Novedades para consultarlas.

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La prueba, anunciada el 20 de octubre de 2026, se realizará durante un período limitado en México y alcanzará a un grupo reducido de usuarios. El objetivo es facilitar el acceso a las actualizaciones de los contactos, que desaparecen automáticamente después de 24 horas, y evitar que las personas se pierdan publicaciones por no encontrarlas fácilmente dentro de la aplicación.

Cómo funcionarán los Estados de WhatsApp en la pestaña de Chats

Con la nueva función, los Estados de WhatsApp estarán disponibles en una bandeja ubicada en la parte superior de la pantalla principal de conversaciones. Así, los usuarios podrán identificar qué contactos compartieron contenido reciente sin tener que cambiar de sección.

La modificación responde a comentarios de personas que señalaron que, debido a la ubicación actual de esta herramienta, muchas veces no llegan a ver las publicaciones de sus contactos antes de que desaparezcan.

La prueba contempla distintas opciones para que cada usuario pueda administrar cómo aparecen estas actualizaciones:

Estados de los contactos: la bandeja mostrará únicamente las publicaciones orgánicas de las personas que forman parte de la agenda del usuario.

Bandeja minimizable: será posible reducir el espacio que ocupa esta sección deslizando hacia abajo.

Control de visualización: los usuarios podrán ocultar los Estados de determinados contactos cuando lo consideren necesario.

Privacidad sin cambios: la modificación no alterará las condiciones de privacidad de los mensajes personales, las llamadas ni los propios Estados.

De esta manera, WhatsApp busca dar mayor protagonismo a una función que utilizan millones de personas a diario, sin modificar las herramientas principales de comunicación de la plataforma.

El objetivo es facilitar el acceso a las actualizaciones de los contactos.

Cuándo llegará la nueva función de WhatsApp

La nueva ubicación de los Estados comenzó a implementarse de manera gradual en México a partir del 20 de octubre de 2026. Durante las próximas semanas, un grupo limitado de usuarios podrá probar la experiencia y evaluar cómo se integra con el uso habitual de la aplicación.

Por el momento, la prueba no representa un lanzamiento general para todos los usuarios de WhatsApp. La información difundida no confirma una fecha de llegada a la Argentina ni a otros mercados.

El cambio apunta a simplificar la navegación y facilitar el acceso a las publicaciones temporales. Su alcance dependerá de cómo avance la prueba y de las decisiones que tome la compañía sobre una eventual expansión de esta nueva interfaz.