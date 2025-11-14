Google Maps vs Waze: principales características y cuál es mejor

Waze y Google Maps son las dos apps de navegación más populares en Android, y aunque cumplen la misma función —llevarte del punto A al punto B— lo hacen con enfoques muy diferentes. Mientras Google Maps apunta a ser un servicio de mapas completo, Waze está pensado para quienes manejan todos los días y necesitan información en tiempo real. Si buscás qué app conviene usar en 2025, acá repasamos sus diferencias clave.
La mayor ventaja de Waze es lo rápido que ajusta las rutas ante cualquier incidente de tránsito. Responde antes que Google Maps a accidentes, cortes o demoras, lo que permite esquivar atascos en zonas muy transitadas. Maps, por su parte, no solo muestra rutas para auto: también ofrece alternativas en transporte público, bicicleta o a pie, algo que Waze no incluye.
Principales diferencias entre Google Maps y Waze
-
Interfaz: Maps usa Material You y mantiene un diseño prolijo y minimalista. Waze apuesta por colores, íconos grandes y un estilo más “GPS tradicional”.
-
Velocidad para recalcular rutas: Waze reacciona más rápido a incidencias enviadas por su comunidad.
-
Información de lugares: Google Maps ofrece reseñas, fotos, horarios, teléfonos, nivel de ocupación y datos adicionales. Waze solo muestra lo básico.
-
Alertas en tiempo real: Waze tiene más variedad y se reportan antes que en Maps.
-
Modos de transporte: Google Maps incluye auto, transporte público, bici y caminata. Waze solo auto, moto y taxi.
-
Funciones extra: Maps permite mapas sin conexión y vista flotante mientras usás otras apps. Waze permite registrar pases de peaje y ver precios de combustible.
A nivel interfaz, Waze resulta más detallado a simple vista, aunque algunos lo sienten recargado. Maps es más limpio, pero requiere más toques para acceder a información puntual. En información de lugares, Google Maps es muy superior: fotos, reseñas y datos de ocupación hacen más fácil decidir a dónde ir antes de arrancar la ruta.
En cuanto a incidencias, Waze vuelve a ganar. Sus avisos llegan antes y con más precisión, gracias a una comunidad que reporta activamente. Google Maps muestra parte de esa información, pero con cierto retraso.
Entonces, ¿cuál elegir?
Si manejás todos los días y querés evitar atascos, Waze suele ser más eficaz. Si necesitás información completa, mapas offline y distintas formas de moverte por la ciudad, Google Maps sigue siendo la opción más versátil. En resumen: Waze es ideal para el conductor, Maps para el copiloto.