Estas funciones de Android pueden estar agotando tu batería sin que te des cuenta

Existen configuraciones internas que consumen energía sin que uno lo note.

La batería es uno de los puntos más críticos para los usuarios de Android, y aunque muchos recurren a cargadores rápidos o apps de optimización, existen configuraciones internas que consumen energía sin que uno lo note. Expertos en tecnología aseguran que varios servicios vienen activados por defecto y se mantienen funcionando en segundo plano, agotando la batería incluso cuando el celular está en reposo. Desactivar estas opciones puede mejorar significativamente la autonomía diaria.

Además de la desactivación de estas funciones, los especialistas recomiendan limpiar el sistema cada tanto: eliminar apps que no se usan, borrar la caché y activar el modo ahorro cuando sea necesario. Incluso limitar los procesos en segundo plano desde las opciones de desarrollador puede marcar la diferencia.

Funciones que conviene desactivar para ahorrar batería

Uno de los ajustes que más impacto tiene está en la sección Ubicación. Aún cuando el WiFi o el Bluetooth están apagados, el sistema sigue buscando redes y dispositivos cercanos de manera automática. Para evitarlo, basta con ingresar a Ajustes → Ubicación y desactivar las opciones “Búsqueda con WiFi” y “Búsqueda con Bluetooth”. Esta simple modificación puede traducirse en varias horas extra de uso.

Otro punto clave está en la configuración de red móvil. Muchos teléfonos vienen configurados en modo 5G automático, pero en gran parte del país esa cobertura todavía no está disponible. Esto hace que el dispositivo busque señal constantemente, aumentando el consumo energético. Cambiar la opción a 4G/3G/2G (automático) ayuda a mantener una conexión estable y a reducir el gasto de batería.

Entre los procesos menos conocidos que afectan la autonomía se encuentra “Buscar dispositivos cercanos”, una función dentro de los Servicios del dispositivo que utiliza Bluetooth para detectar otros equipos aunque el usuario no lo haya solicitado. Desactivarla desde los ajustes permite ahorrar energía y liberar recursos del sistema.

También conviene revisar el “Servicio de impresión por red”, que muchos equipos mantienen activo por defecto aunque nunca se haya usado una impresora. Este proceso busca dispositivos disponibles en la red y consume energía sin necesidad. Para apagarlo, solo hay que escribir “Impresión” en la barra de búsqueda de los ajustes y desactivar el servicio.

Con estos ajustes simples, es posible extender la duración de la batería y mejorar el rendimiento general del celular Android, sin instalar aplicaciones externas ni recurrir a trucos poco confiables.