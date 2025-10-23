Cómo hacer que tu Android funcione más rápido en 7 pasos

Las animaciones del sistema pueden afectar el rendimiento del dispositivo.

Si tu celular Android se volvió más lento con el paso del tiempo, no necesariamente llegó el momento de cambiarlo. Muchas veces la causa no está en el hardware ni en la edad del equipo, sino en configuraciones internas que vienen activadas de fábrica y consumen recursos de más. Una de ellas son las animaciones del sistema, esos efectos visuales que hacen más vistosa la interfaz, pero que también pueden afectar el rendimiento del dispositivo.

La buena noticia es que desactivar o reducir las animaciones es un truco rápido, seguro y totalmente reversible. El cambio se nota al instante: el teléfono responde más ágil, las apps se abren más rápido y la navegación se siente mucho más fluida, incluso en modelos de gama media o baja.

Qué son las animaciones y por qué ralentizan el celular

Cada vez que abrís una aplicación, cambiás de pantalla o volvés al inicio, Android ejecuta pequeñas transiciones visuales. Aunque aportan un efecto agradable, también implican un uso extra del procesador y la memoria RAM. Con el tiempo, especialmente si hay muchas apps instaladas, esto puede hacer que el teléfono se sienta más lento de lo que realmente es.

Cómo desactivar las animaciones en Android

El procedimiento es muy sencillo y no requiere conocimientos técnicos:

Abrí Ajustes en tu celular.

Entrá en Información del teléfono y luego en Información de software .

Tocá varias veces sobre Número de compilación hasta que aparezca el mensaje que habilita las Opciones de desarrollador .

Volvé al menú de Sistema y entrá en Opciones de desarrollador .

Buscá la sección Dibujo.

Desactivar o reducir las animaciones es un truco rápido, seguro y reversible.

Ajustá las siguientes tres opciones: Escala de animación de ventana. Escala de transición. Escala de duración de animación.

Configuralas en 0,5x para que sean más rápidas o en “Animación desactivada” para eliminarlas por completo.

Y listo: el cambio es inmediato. Si en algún momento querés volver a ver los efectos visuales, solo tenés que restaurar los valores originales. Es un ajuste simple, pero efectivo, que puede devolverle vida a tu celular sin necesidad de gastar un peso.