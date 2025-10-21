Android Auto dejará de funcionar en estos celulares: cómo saber si podré usarlo en el mío

El cambio de Android Auto se enmarca en la estrategia de Google para optimizar su ecosistema de vehículos conectados y asegurar que los dispositivos cumplan con estándares modernos de seguridad y compatibilidad. Aunque el número de equipos con Android 8 representa apenas entre el 1% y 4% del total de dispositivos activos, el impacto alcanza a millones de usuarios que utilizan equipos más antiguos para conectar su teléfono al sistema de información y entretenimiento del vehículo.

Qué teléfonos y versiones se verán afectados

El requisito mínimo pasa a ser Android 9 o una versión posterior para poder instalar o mantener actualizada la app de Android Auto. Los móviles lanzados en 2016-2017, muchos de los cuales aún se emplean en el coche como sistema de integración, podrán enfrentarse al fin del soporte completo. Esto incluye, por ejemplo, equipos que funcionen con Android 8.0 u 8.1.

Aunque la app seguirá funcionando por un tiempo, los usuarios podrían comenzar a experimentar fallos en funciones clave como el reconocimiento de voz, la sincronización de mapas o la estabilidad general del sistema. Google advirtió que los dispositivos más antiguos dejarán de ser prioridad para actualizaciones y podría terminar la compatibilidad total hacia mediados de 2026.

Cómo saber si tu móvil está entre los afectados

Para comprobarlo, revisá los siguientes puntos en tu teléfono:

Ingresá a Ajustes → Sistema → Acerca del teléfono y observá la versión de Android.

Si tu equipo indica “Android 8.0” o “Android 8.1”, es probable que sea incompatible con futuras versiones de la app de Android Auto.

Si ves “Android 9” o superior, seguirás recibiendo soporte para Android Auto sin inconvenientes.

También podés visitar la página de compatibilidad oficial de Android Auto para verificar que tu modelo específico esté admitido.

Qué hacer si tu dispositivo queda fuera de soporteSi descubrís que tu móvil ya no podrá recibir mejoras, considerá las siguientes alternativas:

Actualizá el teléfono al sistema operativo más reciente posible, siempre que el fabricante ofrezca esa actualización.

Usá otro dispositivo más moderno para la conexión al coche.

Considerá usar los servicios del móvil directamente en el coche mediante Bluetooth o pantalla sin requerir Android Auto.

Observá que, aunque la app pueda seguir funcionando, la falta de parches de seguridad puede dejarte vulnerable ante errores o interrupciones.

El fin del soporte para móviles con Android 8 marca una nueva etapa en la evolución de Android Auto: una plataforma dirigida hacia dispositivos más actuales, con mejor rendimiento y mayor seguridad. Si conducís habitualmente con tu teléfono conectado al coche, es buen momento para asegurarte de que tu equipo esté al día.