Cómo guardar tus fotos y videos en Android

La copia de seguridad sólo puede estar activa en una cuenta de Google a la vez.

Si querés preservar los recuerdos que tenes en tu Android sin temor a perderlos, activar la copia de seguridad de fotos y videos en Google Fotos es clave: automáticamente almacena tu contenido en tu Cuenta de Google, haciéndolo accesible desde cualquier dispositivo conectado. Esa sincronización también implica que todo lo que edites en un equipo se reflejará en los demás.

La copia de seguridad sólo puede estar activa en una cuenta de Google a la vez, y todo el contenido respaldado es privado, salvo que decidas compartirlo. Para empezar, necesitás una conexión a Internet estable y que los archivos cumplan ciertos límites: fotos de hasta 200 MB o 200 MP, videos de hasta 10 GB, y dimensiones mayores a 256 × 256 px. Los formatos compatibles son variados: .jpg, .png, .raw, .gif, .mp4, .mkv, entre otros.

Paso a paso para activar y desactivar el respaldo

Abrí la app de Google Fotos en tu celular o tablet Android. Iniciá sesión con tu cuenta de Google. Tocá tu foto de perfil (o inicial) arriba a la derecha. Entrá en Configuración de Fotos → Copia de seguridad. Activá o desactivá el interruptor según prefieras. Si lo desactivás, verás el aviso “La copia de seguridad está desactivada”; si está activa, se indicará el progreso de subida.

Verificar el estado del respaldo y forzarlo manualmente

Para ver si ya está todo respaldado:

Volvé a la app de Google Fotos → ingresá a tu perfil → verás cuántos elementos faltan por subir.

Cuando no quede nada, aparecerá “Copia de seguridad completa”.

Si necesitás hacerlo manualmente:

Abrí la foto o video que quieras respaldar → tocá Más → Crear copia de seguridad ahora .

También se puede seleccionar varios elementos y tocá “Crear copia de seguridad ahora”.

Necesitás una conexión a Internet estable y que los archivos cumplan ciertos límites.

Cambiar ajustes útiles: qué respaldar, limites y batería

En “Back up device folders” podés elegir qué carpetas del dispositivo respaldar (no sólo la cámara).

En “Uso de datos móviles” se puede limitar el respaldo diario o impedirlo si no hay Wi-Fi.

Para evitar que la app deje de funcionar en segundo plano, desactivá la optimización de batería para Google Fotos desde los ajustes del sistema.

Qué pasa cuando borrás o quitás respaldo