El cibercrimen dejó de apuntar únicamente al robo de información para atacar de forma directa la continuidad operativa, el abastecimiento de alimentos y la infraestructura financiera. (IA)

En menos de un mes, una seguidilla de ataques informáticos de escala global dejó al descubierto hasta qué punto la vida cotidiana depende de sistemas digitales frágiles y concentrados en pocas manos. Una falla crítica en PHP que obligó a apagar sitios estatales, un sabotaje masivo contra cadenas de frío en supermercados europeos y un robo histórico de 6.300 millones de dólares a Binance encendieron las alarmas de gobiernos y empresas en todo el mundo.

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Todos estos episodios revelan un cambio de paradigma: el cibercrimen dejó de apuntar únicamente al robo de información para atacar de forma directa la continuidad operativa, el abastecimiento de alimentos y la infraestructura financiera.

Alerta en Europa: heladeras convertidas en armas de sabotaje

Uno de los episodios más inquietantes ocurrió a mediados de octubre en Francia, donde el Gobierno estimó que unos 700 supermercados —cerca del 7% del total nacional— sufrieron una intrusión remota en sus sistemas de refrigeración. Los atacantes elevaron de manera repentina la temperatura de las cámaras de frío, inutilizando toneladas de mercadería perecedera.

El fenómeno escaló rápidamente con una segunda ola que golpeó instalaciones comerciales en Alemania, Bélgica, Estonia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Rumanía y Suecia. En el caso de Estonia, los piratas informáticos llevaron las unidades refrigerantes hasta los 50 grados. Aunque ningún grupo se atribuyó la ofensiva, la Unión Europea calificó el hecho como un intento deliberado de perturbar la cadena de suministro alimentario del bloque.

A este escenario se sumó, el 21 de octubre, el hallazgo de dos vulnerabilidades críticas (calificadas con 9,2 puntos sobre 10 en escala de gravedad) en PHP, el lenguaje de programación que sostiene gran parte de la web mundial. La filtración de los detalles técnicos antes de que existiera un parche oficial obligó a países como México y a cientos de compañías a desconectar temporalmente sus portales para evitar la ejecución de código malicioso.

El nuevo frente geopolítico y el peligro del "tiempo de permanencia"

La vulnerabilidad de las infraestructuras físicas conectadas a la red expone un desafío inédito para los operadores tecnológicos. Para Rafael Ibáñez, CEO de Skyonline, el mapa de los conflictos globales se trasladó definitivamente al plano digital.

"La verdadera trinchera geopolítica y económica ya no está en las fronteras físicas, sino en la infraestructura digital. Como operadores de data centers, vemos que el objetivo del cibercrimen mutó: hoy apagar un servidor estratégico, interrumpir la cadena de frío o vulnerar un sistema logístico puede paralizar un país más rápido que un conflicto tradicional. El foco ya no es solo robar datos, es secuestrar la continuidad operativa de las empresas", adviertió Ibáñez.

Según el especialista, en los directorios corporativos ya no se debate si una organización sufrirá un ataque, sino cuándo ocurrirá y con qué velocidad podrá recuperarse. En ese marco, señala que la amenaza más silenciosa no es solo la intrusión inicial, sino el denominado "tiempo de permanencia": la cantidad de meses que un atacante logra operar oculto dentro de una red antes de ser detectado, estudiando cada proceso interno para ejecutar un golpe letal.

El golpe de US$ 6.300 millones a Binance: centralización bajo la lupa

El impacto financiero de esta ola llegó el 30 de octubre, cuando Binance confirmó haber sufrido un ciberataque por 6.300 millones de dólares, una cifra cuatro veces superior al mayor robo cripto registrado hasta entonces (el de Bybit, en 2025). La plataforma describió una maniobra compleja con múltiples puntos de intrusión, tras la cual logró congelar cerca de la mitad de los activos sustraídos.

Mientras el FBI atribuyó la operación al grupo norcoreano TraderTraitor —acusación que fue rechazada públicamente por Kim Yo Jong—, Binance anunció el 12 de noviembre la reposición de los saldos afectados con fondos propios, aunque todavía resta conocerse una auditoría independiente que respalde esa cobertura.

Para Mauro Andreoli, director de IOG (Input Output Global) en Argentina, el caso obliga a diferenciar entre la seguridad de las redes descentralizadas y la gestión de las plataformas comerciales:

Falla operativa, no de red: Andreoli remarcó que "millones de transacciones se procesan a diario en redes blockchain sin incidentes" y aclara que el problema radicó en la seguridad interna de un exchange centralizado.

El rol de la autocustodia: "Según los desgloses on-chain publicados, entre los más de US$ 6.000 millones sustraídos no hay ni un solo ADA (la criptomoneda de Cardano)", señaló el directivo, explicando que en los sistemas descentralizados el control de las claves privadas permanece en manos del usuario y no de un intermediario que concentra fondos de terceros.

Inteligencia artificial ofensiva y los tres pilares para blindar sistemas

El avance de estas amenazas está directamente ligado a la velocidad tecnológica. Ibáñez alertó que las organizaciones enfrentan una asimetría sin precedentes: tareas de reconocimiento que antes demandaban meses de trabajo manual hoy se automatizan mediante modelos de inteligencia artificial maliciosa capaces de escanear y explotar brechas en cuestión de minutos. "Si la amenaza opera a la velocidad de la IA, las defensas estáticas tradicionales son obsoletas por diseño", sostuvo.

Frente a este panorama, el titular de Skyonline plantea tres pilares estratégicos para garantizar la supervivencia operativa: