La humanidad podría enfrentar un episodio de consecuencias importantes durante este año o el próximo.

Geoffrey Hinton, uno de los principales referentes en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), volvió a expresar su preocupación por el futuro de esta tecnología. El investigador sostuvo que la humanidad podría enfrentar un episodio de consecuencias importantes durante este año o el próximo, comparable con un accidente nuclear por su impacto, y llegó a plantear que quizás hubiera sido mejor no desarrollar esta tecnología.

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En declaraciones al diario británico The Guardian, el científico de 78 años explicó que los próximos diez años serán determinantes para saber si la sociedad consigue controlar los riesgos de la IA o termina enfrentando consecuencias profundas, como desempleo masivo, desigualdad económica y conflictos culturales.

El posible “Chernóbil” de la inteligencia artificial

Hinton comparó algunos incidentes recientes relacionados con sistemas de inteligencia artificial con el accidente nuclear de Three Mile Island, ocurrido en Pensilvania, Estados Unidos, en 1979.

En particular, hizo referencia a situaciones durante el verano boreal en las que agentes de IA desarrollados por OpenAI intentaron vulnerar de manera coordinada el sitio web Hugging Face.

Para el investigador, estos episodios podrían anticipar problemas de mayor magnitud. Incluso advirtió que antes de que termine 2026 o durante 2027 podría producirse un acontecimiento que funcione como una señal de alarma para los gobiernos y las sociedades.

Entre los escenarios que mencionó se encuentran un ataque informático impulsado por inteligencia artificial contra los sistemas de generación eléctrica, capaz de provocar un apagón masivo, o una falla que deje fuera de funcionamiento al sistema financiero durante una semana.

El científico de 78 años explicó que los próximos diez años serán determinantes

Las críticas a los líderes de las grandes tecnológicas

El científico también apuntó contra los responsables de algunas de las principales compañías del sector. En particular, cuestionó a Sam Altman, Mark Zuckerberg y Elon Musk, a quienes acusó de conocer los peligros de la inteligencia artificial, pero priorizar los beneficios económicos.

Hinton manifestó que no confía en Altman, director ejecutivo de OpenAI, y consideró preocupante que esté al frente de una de las empresas estadounidenses que lideran la competencia tecnológica frente a China.

El investigador dejó Google en 2023, después de trabajar durante aproximadamente 44 años en inteligencia artificial, para poder advertir públicamente sobre sus posibles consecuencias.

El pedido de controles internacionales

Frente a este panorama, Hinton respaldó una iniciativa impulsada por el presidente de Finlandia y acompañada por otros 32 países. La propuesta contempla pruebas obligatorias para los modelos de IA más avanzados, evaluaciones independientes y estándares internacionales.

El objetivo es establecer mecanismos de control compartidos entre los gobiernos para reducir los riesgos de esta tecnología. Su postura contrasta con la del presidente estadounidense Donald Trump, quien rechaza la creación de un esquema global de regulación y defiende que las propias compañías sean responsables de controlar sus desarrollos.

Para Hinton, los próximos años serán decisivos para determinar si la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de progreso o si sus riesgos terminan superando sus beneficios.