Binance dice haber recuperado el 90% de los US$ 6.300 millones hackeados

Dos días después del alarmante hackeo que provocó suspensión de retiros y depósitos en una de las plataformas digitales más grande del mundo, Binance continúa con su proceso de recompra de los US$ 6.300 millones en criptoactivos que fueron afectados.

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A través de un comunicado, la empresa informó que ya logró "cubrir aproximadamente el 90%" del monto afectado por el hackeo. La compañía, que cuenta con 335 millones de usuarios, precisó que los saldos de BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD y ZEC están "respaldados al 100%".

De esta manera, las criptomonedas Bitcoin, Ether, Tether, BNB, Solana, USD Coin, XRP, USD1, Ripple USD y Zcash ya fueron cubiertas en su totalidad. La firma explicó que todavía trabaja para recuperar el respaldo de los activos restantes, correspondientes a tokens con menor liquidez y que no integran esa lista de diez.

"Seguimos comprando los activos afectados restantes, que son tokens con menos liquidez y no forman parte de los diez mencionados, a través del mercado y de canales OTC, hasta alcanzar el 100% de cobertura en todos los tokens. Estamos trabajando con socios del sector para completar las adquisiciones restantes y proporcionaremos más actualizaciones a medida que sigamos avanzando”, señaló la empresa.

En cuanto al impacto económico del incidente, Binance reiteró que los fondos sustraídos no serán afrontados por los usuarios. Según se detalló, la compañía absorberá las pérdidas mediante una combinación de su tesorería corporativa, el uso parcial del fondo SAFU y una parte del fondo de seguro de Futuros.

La reanudación de los retiros

La plataforma prevé restablecer los retiros de activos para sus usuarios durante este domingo 1 de noviembre de 2026. Sin embargo, Binance todavía no precisó los horarios en que volverá a estar disponible la operatoria ni si la rehabilitación será simultánea para los clientes de todas las regiones.

"Nuestro próximo hito es reanudar los servicios de retiro para los usuarios. Seguimos encaminados a reabrir los retiros dentro del plazo comunicado anteriormente (el domingo 1/11/2026) y proporcionaremos otra actualización en cuanto se confirmen los detalles”, indicó la compañía.

Cómo fue el hackeo

El gigante de las criptomonedas Binance alertó el jueves que US$ 6.300 millones en activos digitales se vieron afectados por lo que se considera el mayor hackeo en la historia.

La mayor plataforma de intercambio cripto advirtió dijo que aproximadamente la mitad de esos activos fueron congelados, pero que muchos seguían en manos de hackers, e indicó que "cubrirá todas las pérdidas".

El propio cofundador y exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, aseguró en X que el hecho que había trascendido se trataba de un hackeo.