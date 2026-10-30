El bitcoin cayó hasta un 3,7% y perforó los US$79.000, su nivel más bajo desde septiembre, luego de que Tether y Circle anunciaran el congelamiento de activos vinculados a Binance ante informes de un posible ataque informático contra esa plataforma. La denuncia generó preocupación entre los inversores y profundizó las pérdidas, que ya en el último tiempo atravesaba "un período de volatilidad", según expertos.

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Pese a la gravedad de las versiones, hasta el momento no se había confirmado oficialmente el alcance del incidente ni un impacto sobre los fondos de los clientes. Changpeng Zhao, cofundador de Binance, advirtió sobre la posibilidad de "un problema de seguridad", aunque remarcó que el dinero de los usuarios estaba a salvo.

Por su parte Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether, contó en una publicación en su cuenta de X que la compañía congeló más de US$1.500 millones en stablecoins debido a un posible ataque informático contra el exchange. Por su parte, Jeremy Allaire, CEO de Circle Internet Group, confirmó que su empresa bloqueó US$800 millones de su criptomoneda ante los reportes de un posible incidente con Binance.

Binance investiga el posible ataque y busca llevar tranquilidad a los usuarios

Desde Binance señalaron que sus equipos de seguridad investigan los reportes y revisan la información disponible con urgencia. La empresa también aseguró que difundirá novedades a través de sus canales oficiales una vez que los datos hayan sido verificados.

Además, el exchange pidió a sus usuarios que extremen las precauciones frente a posibles estafas y que "no confíen en enlaces, mensajes ni solicitudes de información" de cuentas que "no provengan de fuentes oficiales". La advertencia apunta a evitar que los rumores sobre el incidente sean aprovechados para obtener credenciales o acceder a billeteras digitales.

Por su parte el analista de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, advirtió que el vaciamiento de billeteras digitales "no es un fenómeno nuevo", aunque advirtió que un ataque de esta magnitud contra esta compañía "representaría un episodio significativo". También señaló que el caso se suma a una serie de incidentes de seguridad recientes.

El bitcoin, un mercado golpeado por los hackeos y la incertidumbre regulatoria

La caída del bitcoin coincidió con una jornada negativa en Wall Street. El Nasdaq 100 retrocedió cerca de un 1,4%, mientras otras criptomonedas también registraron ventas generalizadas. La reacción evidenció la sensibilidad de los activos de riesgo ante las dudas sobre la seguridad de las plataformas y la confianza de los inversores.

En los últimos meses Bitget, otra criptomoneda reconocida, sufrió pérdidas de cientos de millones de dólares, mientras que la manipulación de dispositivos Ledger provocó pérdidas millonarias.