Alerta por la caída masiva de DonWeb: el fallo que paralizó a cientos de pymes y el riesgo de un "apocalipsis tecnológico"

El mito de que almacenar datos en la nube garantiza su recuperación inmediata volvió a derribarse de forma abrupta. Una falla masiva en la infraestructura de DonWeb, una de las principales empresas de alojamiento web y servicios cloud de la región, dejó fuera de servicio a cientos de pymes, tiendas de e-commerce, bases de datos y portales informativos en todo el país.

{{{htmlAmp}}}

El colapso comenzó el domingo 30 de agosto con una falla en el nodo NOVA, la plataforma de Cloud Servers de la firma. Lo que parecía un problema técnico puntual terminó extendiéndose durante varios días de incertidumbre operativa para los usuarios afectados.

Según detalló la propia compañía, el origen no fue un desperfecto físico, sino una falla lógica en la arquitectura de almacenamiento. Este error interno generó inconsistencias que se propagaron rápidamente entre los equipos, bloqueando el sistema.

"Ninguna explicación técnica compensa el impacto de una interrupción de esta duración", admitió la empresa mediante un comunicado oficial, en el que confirmó que investiga el disparador del incidente mientras evalúa medidas compensatorias para los clientes perjudicados.

Efecto dominó: fallas globales y pérdidas millonarias

El episodio de DonWeb expone un problema estructural que excede a la empresa de hosting argentina. En un contexto donde la infraestructura digital suma capas complejas de dependencias (proveedores externos, aplicaciones distribuidas y conectividad), las caídas masivas se han vuelto recurrentes a nivel global:

Amazon Web Services (AWS): Su caída regional afectó a gigantes como Snapchat, Reddit y Zoom.

Microsoft Azure: Atravesó colapsos similares semanas después de los incidentes de AWS.

El costo económico: Según datos de Uptime Institute, el 57% de las empresas encuestadas reportó que su última interrupción tecnológica costó más de USD 100.000, mientras que uno de cada cinco sufrió pérdidas superiores al USD 1 millón.

Asimismo, el organismo destaca que los proveedores externos de IT y centros de datos representaron cerca de dos tercios de las interrupciones públicas registradas en los últimos nueve años.

Tener copias de seguridad no alcanza: la trampa de los backups

Uno de los puntos más críticos de la falla de DonWeb fue la imposibilidad de usar los respaldos de información en medio del colapso. Aunque las copias de seguridad existían, estaban vinculadas al plano de control del nodo afectado, lo que impidió exportarlas o restaurarlas en otro servidor de forma inmediata.

Al respecto, Rafael Ibañez, CEO de Skyonline Datacenter & Cloud Services, remarcó la necesidad de rediseñar las estrategias de disponibilidad:

Arquitectura resiliente: "No se construye acumulando copias de seguridad. Hay que entender qué componentes pueden fallar, qué dependencias existen y la capacidad real para recuperar los servicios".

Pruebas de contingencia: "Un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) bien diseñado e implementado es clave para asegurar la operación en el menor tiempo posible".

Por su parte, Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad y directivo de BTR Consulting, lanzó una dura advertencia sobre la fragilidad del ecosistema digital actual:

"Estos incidentes demuestran la debilidad de los sistemas más pequeños. De acá a un tiempo vamos a ver un crack: un apocalipsis tecnológico donde los sistemas se van a caer en cascada. Va a haber un día donde muchas cosas no van a andar y no vamos a tener plan B".

La conclusión entre los analistas es unánime: contar con copias de seguridad es solo el primer paso. Si los planes de evacuación digital no se prueban y ejecutan con frecuencia antes de la emergencia, el riesgo de quedar fuera de juego ante una contingencia resulta inevitable.