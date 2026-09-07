Caída masiva y desconcierto: qué hay detrás del fallo simultáneo que dejó fuera de servicio a las mayores IA del mundo

ChatGPT, Claude y Grok tuvieron problemas que fueron reportados por usuarios de distintos países.

Varias de las principales plataformas de inteligencia artificial registraron fallas casi al mismo tiempo durante este jueves. ChatGPT, Claude y Grok tuvieron problemas que fueron reportados por usuarios de distintos países, mientras que también se detectaron inconvenientes puntuales en Gemini, de Google. La coincidencia generó rápidamente la sensación de un apagón generalizado de las principales IA.

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Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de que todas las interrupciones hayan tenido una causa común. Los servicios afectados volvieron a funcionar y tampoco hay información que permita afirmar que se trató de un ciberataque coordinado. Por ahora, todo indica que fueron distintos incidentes ocurridos prácticamente en simultáneo.

Qué pasó con ChatGPT

OpenAI confirmó una incidencia denominada “ChatGPT Work Mode High Error Rates”, que provocó una interrupción parcial del servicio. Según la página oficial de estado de la compañía, el problema comenzó a las 12:04 UTC y fue solucionado apenas seis minutos después, a las 12:10 UTC.

La falla fue catalogada como una interrupción parcial y afectó a 15 componentes de ChatGPT. De acuerdo con el registro de OpenAI, el inconveniente no quedó limitado a una única función del chatbot. Además, se produjo después de varias incidencias registradas por la compañía durante los días anteriores.

Claude y Grok también tuvieron problemas

Claude, la plataforma de Anthropic, también registró inconvenientes durante la jornada. El estado oficial del servicio informó una tasa elevada de errores en las solicitudes a Claude Sonnet 5. El incidente comenzó a las 12:37 UTC y la compañía señaló que estaba investigando el problema.

La situación llamó todavía más la atención por su coincidencia con la falla de ChatGPT. Anthropic, además, había registrado un incidente con Claude Sonnet 5 el día anterior, aunque ya había sido solucionado.

Por su parte, Grok, el chatbot desarrollado por xAI, también presentó dificultades. Usuarios de distintos lugares reportaron problemas para acceder al servicio y la compañía reconoció que atravesaba inconvenientes técnicos. Hasta ese momento no había información que permitiera vincular esta falla con los problemas registrados por OpenAI o Anthropic.

No existe confirmación de que todas las interrupciones hayan tenido una causa común.

¿También se cayó Gemini?

Los reportes alcanzaron también a Gemini, aunque el inconveniente tuvo características diferentes. Google registró una degradación parcial que afectó especialmente a usuarios de la API de Gemini.

La coincidencia temporal entre varias plataformas de IA fue llamativa, pero ninguna de las compañías informó que existiera una infraestructura compartida responsable de las interrupciones.

Por eso, la conclusión más precisa por ahora es que se produjeron varios incidentes casi al mismo tiempo, sin una causa común confirmada. Las plataformas recuperaron su funcionamiento y quedó abierta la posibilidad de que las empresas identifiquen posteriormente algún componente de infraestructura que permita explicar la coincidencia.