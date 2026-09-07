La advertencia de los expertos tras analizar a 40.000 chicos y el uso de Inteligencia Artificial

Recurrir a un chatbot para hablar de lo que se siente parece cada vez más natural entre chicos y adolescentes. Un estudio con casi 40.000 estudiantes encendió una alerta sobre lo que puede estar pasando detrás de esa costumbre.

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La investigación, publicada en JAMA Pediatrics, encuestó a estudiantes de cuarto a duodécimo grado en escuelas de Ontario, Canadá, sobre sus hábitos de uso de inteligencia artificial. Más del 21% dijo recurrir a sistemas de IA generativa con fines afectivos, una categoría que incluye pedir apoyo emocional o consejos sobre vínculos familiares y de amistad.

Casi el doble de riesgo de angustia

El hallazgo central preocupa a los especialistas: los estudiantes que usaban chatbots con ese propósito registraron puntajes de problemas emocionales significativamente más altos que quienes no reportaron ese uso. Según los datos del estudio, esos jóvenes tenían casi el doble de probabilidades de presentar síntomas clínicamente significativos de angustia emocional.

Los grupos más afectados

El vínculo entre el uso afectivo de la IA y los problemas emocionales resultó más fuerte entre niñas, estudiantes que se enfocan en temas de género y jóvenes de comunidades negras, indígenas y racializadas, según los mismos investigadores. Esto sugiere que el impacto no es parejo entre todos los grupos, y que algunos sectores podrían ser más vulnerables a este tipo de uso.

Qué recomiendan los especialistas

La psiquiatra Consuelo Cagande recomendó reforzar la supervisión adulta y priorizar la atención profesional ante señales de angustia, evitando que la inteligencia artificial se convierta en el primer recurso frente a una crisis emocional. Los chatbots, según remarcan distintos especialistas del área, no cuentan con seguimiento clínico ni con las salvaguardas necesarias para acompañar adecuadamente una situación de salud mental compleja, algo que sí puede ofrecer un profesional capacitado.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de angustia emocional, siempre es una buena idea hablarlo con un adulto de confianza o con un profesional de la salud mental.