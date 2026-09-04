“No estamos bien”: las PYMES de Salta advierten por deudas, embargos y caída del consumo en toda la provincia

Las pequeñas y medianas empresas de Salta atraviesan un escenario marcado por la caída del consumo, el cierre de comercios y dificultades para sostener la liquidez. A estos problemas se suman el endeudamiento, la acumulación de obligaciones tributarias y bancarias y el avance de embargos, según advirtió el titular de la Cámara PYME, Darío Pellegrini.

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En declaraciones a El 10 TV, el dirigente señaló que la falta de ventas está afectando la continuidad de distintas unidades de negocio. “Cada nota periodística es como un copy-paste: falta de consumo, cierre de PYMES”, sostuvo al describir una situación que, según planteó, se repite en la provincia.

Pellegrini también se refirió a la relación entre los costos de las empresas y el poder adquisitivo de los consumidores. Según explicó, las PYMES enfrentan una “doble pinza”: por un lado, los trabajadores y consumidores tienen dificultades para afrontar mayores gastos y, por otro, las empresas no cuentan con margen suficiente para incrementar salarios o absorber nuevos costos.

La situación financiera también genera preocupación. El titular de la Cámara PYME alertó sobre dificultades en la cadena de cheques y de pagos, y afirmó que algunas empresas ya tienen problemas para afrontar compromisos incluso de montos relativamente pequeños.

A este panorama se suma el impacto de los procedimientos judiciales e impositivos. Pellegrini cuestionó la velocidad con la que se ejecutan embargos sobre empresas que, según sostuvo, necesitan liquidez para mantener sus actividades.

Finalmente, reclamó medidas que permitan sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo. “La realidad marca que no estamos bien y no estamos yendo bien”, afirmó el dirigente, quien planteó la necesidad de revisar las políticas económicas frente a las dificultades que atraviesa el sector.

Salta, ubicada como una de las peores provincias para crecer

Según un informe de UNICEF, la provincia de Salta se ubica en el ranking más alto de los lugares peores para nacer y desarrollarse en la infancia. El mismo relevamiento parte de un análisis de las 24 jurisdicciones a partir de cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. Una vez más, la crisis golpea a la gestión de Gustavo Sáenz

El promedio nacional, elaborado por la Fundación, arribó a un resultado de 0,630 sobre 1. Mientras que Tierra del Fuego y CABA encabezan el ranking, con valores superiores a 0,8, Salta se ubica con uno de los resultado más bajos con un puntaje de 0,581.

“Uno de los puntos más importantes que revela el índice es que las desigualdades territoriales representan una de las principales fuentes de desigualdad para la niñez en Argentina. Las oportunidades de las niñas, niños y adolescentes dependen, en gran medida, de la provincia en la que nacen y crecen”, planteó a medios locales Alejandra Beccaria, Oficial de Monitoreo de UNICEF Argentina, sobre la medición entre el 2016 y el 2025.

“Si bien las condiciones materiales representan una parte importante de la brecha, las desigualdades también abarcan la educación, la salud y la violencia”, explicó Beccaria respecto a la importancia de la inversión por parte de todos los niveles del Estado.