Comprar zapatillas de marca a un precio más accesible es una de las búsquedas frecuentes de quienes quieren renovar su calzado sin gastar de más. Durante noviembre, Adidas mantiene promociones en su outlet online, con modelos seleccionados que tienen descuentos de hasta el 40% y precios que comienzan por debajo de los $70.000.

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La liquidación incluye alternativas urbanas, de entrenamiento y running para hombres y mujeres. Entre los modelos destacados aparecen las Advantage Base 2.0, VL Court 3.0, Response Super, NY 90 y Rapidmove 2. La ventaja es que las compras se pueden realizar desde cualquier punto del país, aunque los talles, colores y unidades disponibles dependen del stock de cada producto.

Outlet Adidas: qué zapatillas tienen descuentos de hasta 40% y cuánto cuestan

La tienda oficial de Adidas ofrece diferentes modelos con precios promocionales. Algunas de las alternativas más económicas son:

Adidas Advantage Base 2.0 para mujer: $69.999, con un 30% de descuento.

$69.999, con un 30% de descuento. Adidas VL Court 3.0 para hombre: $77.999, con una rebaja del 40%.

$77.999, con una rebaja del 40%. Adidas Response Super para hombre: $83.999, con un descuento del 30%.

$83.999, con un descuento del 30%. Adidas NY 90 para mujer: $89.999, con una rebaja del 40%.

$89.999, con una rebaja del 40%. Adidas Rapidmove 2 para hombre: $89.999, con un descuento del 40%.

$89.999, con un descuento del 40%. Adidas Pureboost 5 para mujer: $151.999, con una rebaja del 20%.

Uno de los datos más atractivos es que algunos modelos urbanos y deportivos tienen precios inferiores a los $90.000. En particular, las VL Court 3.0 para hombre y las NY 90 para mujer concentran algunas de las rebajas más importantes del catálogo, con un 40% de descuento.

Los precios corresponden al relevamiento realizado durante noviembre y pueden modificarse según el talle, el color y la disponibilidad de cada modelo.

Adidas también ofrece descuentos en botines y artículos de fútbol

Las promociones del outlet no se limitan a las zapatillas urbanas y deportivas. La tienda online también incluye botines, camisetas y pelotas de fútbol con rebajas que llegan al 70%. Entre las ofertas destacadas aparecen:

Botines Copa Pure 3 Elite para terreno firme: $119.999, frente a un precio anterior de $399.999. Tienen un 70% de descuento.

$119.999, frente a un precio anterior de $399.999. Tienen un 70% de descuento. Botines Predator Club Sala para chicos: $28.999, frente a $94.999, con una rebaja del 65%.

$28.999, frente a $94.999, con una rebaja del 65%. Camiseta alternativa de Boca Juniors 2025/26 para chicos: $49.999, con un 50% de descuento.

$49.999, con un 50% de descuento. Pelota Argentum 24 Pro: $109.999, con una rebaja del 50%.

$109.999, con una rebaja del 50%. Pelota Argentum 24 Competition: $59.999, con un descuento del 50%.

$59.999, con un descuento del 50%. Camiseta de juego de Lionel Messi en Inter Miami 2022/23: $94.499, con un 30% de descuento.

Cómo comprar zapatillas Adidas con descuento en Argentina

Para acceder a las promociones, hay que ingresar a la tienda oficial de Adidas Argentina y dirigirse a la sección Outlet. Desde allí se pueden consultar las zapatillas disponibles y aplicar filtros por categoría, género, talle, precio y porcentaje de descuento.

Una herramienta útil es ordenar los productos desde el menor precio hasta el más alto. De esa manera, es posible encontrar primero las opciones más económicas y comparar modelos antes de realizar el pedido.

Antes de confirmar la compra, conviene revisar tres cuestiones: