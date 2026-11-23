Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece una nueva semana de descuentos, con promociones que se distribuyen entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026. El cronograma incluye beneficios de hasta el 40% en determinados rubros, reintegros semanales y descuentos especiales en cadenas de supermercados.

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Las promociones permiten organizar las compras cotidianas y aprovechar los días de mayor ahorro según cada comercio. Entre las alternativas aparecen descuentos en librerías, farmacias, perfumerías, ferias bonaerenses, comercios de barrio y locales gastronómicos. También hay beneficios específicos en supermercados como Día, Carrefour, Nini y Chango Más, entre otros.

Cuenta DNI: todos los descuentos del lunes 23 al viernes 27 de noviembre

Lunes 23 de noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con un tope semanal de $6.000.

40% de ahorro, con un tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.

10% de descuento, sin tope de reintegro. Supermercado Día: 20% de ahorro pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, sin tope de reintegro.

20% de ahorro pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, sin tope de reintegro. Universidades: 40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000.

40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000. Marcas destacadas: 30% de ahorro, con un tope mensual de $15.000 por persona y comercio.

Martes 24 de noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.

20% de descuento, con tope semanal de $6.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro, con tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.

10% de descuento, sin tope de reintegro. Nini Mayorista: 15% de descuento, con un tope de $20.000 por martes y por persona.

15% de descuento, con un tope de $20.000 por martes y por persona. Supermercados del interior bonaerense adheridos: 15% de descuento, según las condiciones y los mínimos de compra de cada cadena.

15% de descuento, según las condiciones y los mínimos de compra de cada cadena. Universidades y marcas destacadas: continúan los beneficios del 40% y 30%, respectivamente.

Miércoles 25 de noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.

20% de descuento, con tope semanal de $6.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro, con tope semanal de $6.000. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.

10% de descuento, sin tope de reintegro. Carrefour: 10% de descuento en sus formatos Carrefour, Maxi, Market y Express.

10% de descuento en sus formatos Carrefour, Maxi, Market y Express. La Anónima: 10% de ahorro, con un tope de $5.000 por miércoles y por persona.

10% de ahorro, con un tope de $5.000 por miércoles y por persona. Josimar: 10% de descuento, con un tope semanal de $6.000.

10% de descuento, con un tope semanal de $6.000. Supermercados del interior bonaerense adheridos: 15% de descuento, de acuerdo con las condiciones de cada comercio.

15% de descuento, de acuerdo con las condiciones de cada comercio. Universidades y marcas destacadas: 40% y 30% de ahorro, respectivamente.

Jueves 26 de noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.

20% de descuento, con tope semanal de $6.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro, con tope semanal de $6.000. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope.

10% de descuento, sin tope. Coto: 30% de ahorro pagando con tecnología NFC.

30% de ahorro pagando con tecnología NFC. Chango Más y MasGO: 20% de descuento pagando con NFC, sin tope de reintegro.

20% de descuento pagando con NFC, sin tope de reintegro. Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta o 30% con tarjetas mediante NFC, sujeto a los topes correspondientes.

25% de descuento pagando con dinero en cuenta o 30% con tarjetas mediante NFC, sujeto a los topes correspondientes. Universidades y marcas destacadas: continúan las promociones del 40% y 30%.

Cuenta DNI.

Viernes 27 de noviembre

Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.

20% de descuento, con tope semanal de $6.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro, con tope semanal de $6.000. Mostaza: continúa la promoción del 25% pagando con dinero en cuenta o del 30% mediante NFC.

continúa la promoción del 25% pagando con dinero en cuenta o del 30% mediante NFC. Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Cooperativa Obrera: 15% de ahorro en sucursales adheridas, sin tope.

15% de ahorro en sucursales adheridas, sin tope. Universidades y marcas destacadas: mantienen sus descuentos habituales del 40% y 30%.

Qué descuentos de Cuenta DNI habrá el sábado 28 y domingo 29 de noviembre

El último fin de semana de noviembre también tendrá promociones para quienes quieran aprovechar los beneficios de la billetera virtual.

Sábado 28 de noviembre

Pet shops y veterinarias: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Gastronomía: 25% de ahorro en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000.

25% de ahorro en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000. YPF Full: 25% de descuento en consumos gastronómicos, con un tope de $8.000 por semana.

25% de descuento en consumos gastronómicos, con un tope de $8.000 por semana. Supercoop y Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.

15% de descuento, sin tope de reintegro. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.

40% de ahorro, con tope semanal de $6.000. Universidades y marcas destacadas: continúan los beneficios del 40% y 30%, respectivamente.

Domingo 29 de noviembre