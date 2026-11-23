Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece una nueva semana de descuentos, con promociones que se distribuyen entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026. El cronograma incluye beneficios de hasta el 40% en determinados rubros, reintegros semanales y descuentos especiales en cadenas de supermercados.
Las promociones permiten organizar las compras cotidianas y aprovechar los días de mayor ahorro según cada comercio. Entre las alternativas aparecen descuentos en librerías, farmacias, perfumerías, ferias bonaerenses, comercios de barrio y locales gastronómicos. También hay beneficios específicos en supermercados como Día, Carrefour, Nini y Chango Más, entre otros.
Cuenta DNI: todos los descuentos del lunes 23 al viernes 27 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con un tope semanal de $6.000.
- Librerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
- Supermercado Día: 20% de ahorro pagando con tarjeta de crédito mediante NFC, sin tope de reintegro.
- Universidades: 40% de descuento en buffets, kioscos y fotocopiadoras adheridas, con un tope semanal de $6.000.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro, con un tope mensual de $15.000 por persona y comercio.
Martes 24 de noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.
- Librerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
- Nini Mayorista: 15% de descuento, con un tope de $20.000 por martes y por persona.
- Supermercados del interior bonaerense adheridos: 15% de descuento, según las condiciones y los mínimos de compra de cada cadena.
- Universidades y marcas destacadas: continúan los beneficios del 40% y 30%, respectivamente.
Miércoles 25 de noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope de reintegro.
- Carrefour: 10% de descuento en sus formatos Carrefour, Maxi, Market y Express.
- La Anónima: 10% de ahorro, con un tope de $5.000 por miércoles y por persona.
- Josimar: 10% de descuento, con un tope semanal de $6.000.
- Supermercados del interior bonaerense adheridos: 15% de descuento, de acuerdo con las condiciones de cada comercio.
- Universidades y marcas destacadas: 40% y 30% de ahorro, respectivamente.
Jueves 26 de noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento, sin tope.
- Coto: 30% de ahorro pagando con tecnología NFC.
- Chango Más y MasGO: 20% de descuento pagando con NFC, sin tope de reintegro.
- Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta o 30% con tarjetas mediante NFC, sujeto a los topes correspondientes.
- Universidades y marcas destacadas: continúan las promociones del 40% y 30%.
Viernes 27 de noviembre
- Comercios de cercanía: 20% de descuento, con tope semanal de $6.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.
- Mostaza: continúa la promoción del 25% pagando con dinero en cuenta o del 30% mediante NFC.
- Supercoop: 15% de descuento, sin tope de reintegro.
- Cooperativa Obrera: 15% de ahorro en sucursales adheridas, sin tope.
- Universidades y marcas destacadas: mantienen sus descuentos habituales del 40% y 30%.
Qué descuentos de Cuenta DNI habrá el sábado 28 y domingo 29 de noviembre
El último fin de semana de noviembre también tendrá promociones para quienes quieran aprovechar los beneficios de la billetera virtual.
Sábado 28 de noviembre
- Pet shops y veterinarias: 30% de descuento, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
- Gastronomía: 25% de ahorro en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000.
- YPF Full: 25% de descuento en consumos gastronómicos, con un tope de $8.000 por semana.
- Supercoop y Cooperativa Obrera: 15% de descuento, sin tope de reintegro.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de ahorro, con tope semanal de $6.000.
- Universidades y marcas destacadas: continúan los beneficios del 40% y 30%, respectivamente.
Domingo 29 de noviembre
- Gastronomía: 25% de descuento en comercios adheridos, con tope semanal de $8.000.
- YPF Full: 25% de ahorro en consumos gastronómicos, con tope semanal de $8.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento, con tope semanal de $6.000.
- Universidades: 40% de ahorro en establecimientos adheridos, con tope semanal de $6.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento, con tope mensual de $15.000 por comercio y persona.