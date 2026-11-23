Puma Argentina liquida zapatillas con descuentos de hasta el 70% en su outlet. Las rebajas más grandes se concentran en la línea urbana y deportiva, con modelos por solo $60.000. Se trata de promociones claves para quienes buscan renovar el calzado antes del verano.

{{{htmlAmp}}}

Descuentos en Puma: qué modelos se pueden comprar con rebajas

La marca deportiva ofrece promociones de entre el 50% y el 70% en distintos modelos urbanos y deportivos. Estas son algunas de las zapatillas con rebaja:

evoSPEED Distance 11 Track and Field (hombre): cuesta $60.000, con un descuento del 70%, ya que antes tenía un precio de $199.999

(hombre): cuesta $60.000, con un descuento del 70%, ya que antes tenía un precio de $199.999 Cali Court Lth (mujer): $80.000, antes valía $159.999 (rebaja del 50%).

$80.000, antes valía $159.999 (rebaja del 50%). Velocity NITRO 3 (mujer y hombre): $87.500, antes $174.999 (-50%).

$87.500, antes $174.999 (-50%). ForeverRun NITRO (mujer): $92.500, antes $184.999 (-50%).

$92.500, antes $184.999 (-50%). Palermo y Palermo Cuero: $89.999, antes $149.999 (-40%).

$89.999, antes $149.999 (-40%). Blktop Rider Leather: $101.999, antes $169.999 (-40%).

$101.999, antes $169.999 (-40%). Mayze (mujer): $104.999, antes $149.999 (-30%).

$104.999, antes $149.999 (-30%). Mayze Classic (mujer): $118.999 (-30%) y $135.999 (-20%), según el color.

$118.999 (-30%) y $135.999 (-20%), según el color. Accent (running): $56.999, antes $94.999 (-40%).

Dónde y cómo comprar las zapatillas Puma con descuento

Las ofertas están disponibles en la sección Sale de la tienda oficial de Puma Argentina: www.ar.puma.com/puma-sale. Allí se puede filtrar por modelo, talle y color. Como se trata de una liquidación, el stock de cada par es limitado y los talles más pedidos suelen agotarse primero.

Cuotas y medios de pago

Puma permite pagar en cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias Visa o Mastercard, a través de Mercado Pago. Las condiciones son las siguientes:

3 cuotas sin interés: en compras superiores a $125.000.

en compras superiores a $125.000. 6 cuotas sin interés: en compras desde $200.000.

Además, ofrece otros beneficios: