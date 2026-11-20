Los usuarios de Cuenta DNI cuentan con un esquema de reintegros vigente hasta diciembre para realizar compras en locales adheridos de una popular cadena de comida rápida. La iniciativa del Banco Provincia se aplica exclusivamente los días jueves y viernes y establece dos escalas de bonificación según la modalidad de pago elegida desde la aplicación móvil.

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La alternativa de Cuenta DNI con mayor límite de devolución corresponde a las transacciones efectuadas mediante tecnología NFC (pagos sin contacto), que permite alcanzar hasta $15.000 semanales, lo que representa un ahorro acumulado de hasta $60.000 en un mes de cuatro semanas.

Este interesante beneficio en las sucursales adheridas de la firma gastronómica Mostaza se divide según la herramienta financiera utilizada al momento de abonar con la aplicación de la entidad bonaerense:

Pago con dinero en cuenta (25% de descuento): Quienes abonen con saldo disponible en la billetera digital reciben una devolución del 25%, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Este límite máximo se alcanza realizando un consumo de $32.000.

Pago con tecnología NFC (30% de ahorro): Quienes utilicen tarjetas Visa Débito o Visa Crédito vinculadas a la aplicación mediante el sistema sin contacto acceden a un 30% de rebaja, con un tope semanal de $15.000. Para obtener el reintegro completo, el gasto debe ser de $50.000. Esta opción es válida únicamente para compras presenciales y desde teléfonos celulares con sistema operativo Android.

Mostaza llegó a Cuenta DNI: hasta 30% de ahorro los jueves y viernes.

Paso a paso para activar los pagos sin contacto (NFC) en Cuenta DNI

Para habilitar la modalidad que otorga el 30% de devolución, los titulares de la billetera digital deben configurar sus plásticos siguiendo esta secuencia dentro de la plataforma:

Ingresar a la aplicación: En la pantalla principal de Cuenta DNI, seleccionar la opción Tarjetas dentro del menú Otras funcionalidades. Seleccionar el plástico: Elegir la tarjeta de débito o crédito disponible para operar con tecnología sin contacto. Habilitar la función: Dentro del menú de opciones del plástico elegido, presionar Activar para pagos NFC. Aceptar las condiciones: Leer los términos y condiciones, marcar la casilla correspondiente y tocar Continuar. Validar la identidad: Confirmar la operación mediante huella digital u otro método de seguridad configurado en el teléfono. Aguardar la verificación: El sistema validará los datos en pocos segundos, dejando la tarjeta operativa para abonar acercando el dispositivo a la terminal de cobro.

Quienes aún no utilicen la herramienta pueden descargarla de manera gratuita en sus dispositivos móviles y registrar una cuenta únicamente con su Documento Nacional de Identidad, sin necesidad de acudir presencialmente a una sucursal bancaria.

Otras promociones gastronómicas vigentes con Cuenta DNI

Además del acuerdo en hamburgueserías, la entidad financiera bonaerense mantiene otros beneficios activos en el rubro de alimentos y salidas:

Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope semanal de $8.000 (se alcanza con consumos de $32.000).

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, con un tope semanal de (se alcanza con consumos de $32.000). YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con un límite de reintegro de $8.000 por semana (se cubre con gastos de $32.000).

25% de descuento los sábados y domingos, con un límite de reintegro de por semana (se cubre con gastos de $32.000). Marcas destacadas: 30% de ahorro con un tope mensual de $15.000 en Havanna, Atalaya, Lucciano's, Guolis, Antares, La Fonte D'Oro, Balcarce y Le Park.

Todas las promociones, descuentos y cada comercio adherido se pueden chequear en el sitio web oficial de Cuenta DNI.