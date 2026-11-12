Cuenta DNI en noviembre: cuáles son los supermercados con descuentos sin tope de reintegro y cómo aprovechar los beneficios

Durante noviembre, Cuenta DNI ofrece diversas alternativas de ahorro en supermercados que se destacan por una particularidad fundamental: no tienen un tope de devolución. Frente a la necesidad de cuidar el presupuesto cotidiano, la aplicación de pagos del Banco Provincia continúa consolidándose como un recurso clave para amortiguar los gastos en alimentos y productos de primera necesidad.

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Al no existir un límite máximo de reintegro, el monto ahorrado mediante Cuenta DNI aumenta en forma directa según el importe total de la compra, convirtiéndose en una opción muy conveniente para las adquisiciones de gran volumen en los comercios participantes.

Las promociones vigentes durante el mes contemplan diferentes porcentajes según el comercio, el día de la semana y el medio de pago utilizado dentro de la aplicación:

Chango Más: Ofrece un 20% de descuento los días jueves, sin tope de reintegro. El beneficio aplica tanto pagando con el saldo disponible en Cuenta DNI como utilizando tarjetas Visa Crédito mediante tecnología NFC, e incluye a las sucursales de MasGO.

Día: Cuenta con un 10% de descuento todos los lunes abonando con dinero en cuenta. No obstante, el beneficio asciende al 20% de descuento si la operación se efectúa utilizando una tarjeta Visa Crédito vinculada a través de NFC, también sin límite de devolución.

Cooperativa Obrera: Otorga un 15% de descuento los viernes y sábados sin tope de reintegro, disponible en las sucursales adheridas de Lobos y La Plata.

Carrefour: Ofrece un 10% de descuento los días miércoles para compras que alcancen o superen un monto mínimo estipulado, abarcando a las sucursales de Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express, con acreditación directa en el acto.

Cuenta DNI ofrece alternativas de pago con tecnología NFC y beneficios para jubilados.

Alternativas de pago con tecnología NFC y beneficios para jubilados

Además del saldo tradicional en la aplicación, los clientes del Banco Provincia pueden aprovechar los pagos mediante tarjetas de crédito Visa vinculadas a Cuenta DNI por medio de tecnología NFC. Esta modalidad no requiere contar con dinero disponible en la billetera virtual, ya que el consumo se debita directamente de la tarjeta de crédito, operando de manera exclusiva en dispositivos Android compatibles y mediante terminales de cobro presenciales habilitadas.

Por otro lado, los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la entidad bancaria cuentan con un 5% de descuento adicional al abonar con fondos propios dentro de la aplicación, complementando de esta manera las rebajas generales vigentes en las distintas cadenas de supermercados.