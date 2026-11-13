Zapatillas Nike con descuento del 40%: qué modelos hay y dónde comprar

Comprar zapatillas Nike a un precio más bajo es una de las oportunidades que ofrece la marca a través de su sección de ofertas online. La tienda oficial de Argentina reúne distintos modelos con descuentos que llegan al 40%, una alternativa para quienes buscan renovar el calzado sin pagar el precio de lista.

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La liquidación incluye opciones para diferentes usos, desde zapatillas urbanas hasta modelos de running y calzado deportivo. Entre las alternativas aparecen las Nike Cortez Leather, Air Max Nuaxis y Air Force 1 '07 LV8, con rebajas que superan los $100.000 en algunos casos. Los precios y las promociones están sujetos a cambios según el stock disponible.

Qué modelos de zapatillas Nike tienen hasta 40% de descuento

Entre las principales oportunidades de la tienda oficial de Nike Argentina hay modelos clásicos y deportivos con rebajas de entre el 25% y el 40%. Estos son algunos de los precios:

Nike Cortez Leather: de $199.999 a $119.999, con un 40% de descuento.

de $199.999 a $119.999, con un 40% de descuento. Nike Air Max Nuaxis: de $199.999 a $129.999, con una rebaja del 35%.

de $199.999 a $129.999, con una rebaja del 35%. Nike Air Force 1 '07 LV8: de $289.999 a $188.499, con un 35% de descuento.

de $289.999 a $188.499, con un 35% de descuento. Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX: de $369.999 a $258.999, con una rebaja del 30%.

de $369.999 a $258.999, con una rebaja del 30%. Nike Blazer Low '77 Vintage: de $199.999 a $149.999, con un 25% de descuento.

Las alternativas abarcan distintos segmentos. Las Cortez y las Air Force 1 son modelos asociados al estilo urbano y al uso cotidiano, mientras que las Pegasus Trail 5 GORE-TEX están orientadas al running en terrenos irregulares. Las Air Max Nuaxis, por su parte, combinan una estética deportiva con características pensadas para el uso diario.

Dónde comprar las zapatillas Nike con descuento

Para acceder a las promociones hay que ingresar a la tienda oficial de Nike Argentina y dirigirse a la sección Oportunidades, donde se publican los productos con precios rebajados.

El catálogo permite filtrar las búsquedas por categoría y precio para encontrar zapatillas, botines, ropa deportiva y accesorios. Los descuentos ya aparecen aplicados en los productos seleccionados, por lo que no es necesario ingresar códigos promocionales adicionales.

Zapatillas Nike con descuentos.

Entre las opciones mencionadas aparecen promociones de hasta 12 cuotas con algunas tarjetas del Banco Nación, además de alternativas para clientes de Santander, BBVA, Galicia e ICBC.

La disponibilidad depende del stock, los colores y los talles de cada modelo. Por eso, una oferta puede dejar de estar disponible o cambiar de precio mientras se encuentra publicada.

La tienda oficial puede consultarse en este enlace: https://www.nike.com.ar/oportunidades. También es importante consultar los costos de envío y las políticas de cambios y devoluciones, especialmente cuando se compra calzado sin posibilidad de probarlo antes.