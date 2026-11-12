Zapatillas adidas con descuento del 50%: qué modelos hay y dónde comprar

Adidas ofrece zapatillas con hasta un 50% de descuento en su tienda oficial de Argentina. La promoción alcanza a distintos modelos de calzado urbano y deportivo, con alternativas para quienes buscan renovar sus zapatillas sin pagar el precio de lista. Entre las opciones destacadas aparecen las Campus 00s y las Jabbar Hi, dos modelos de la línea Originals.

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Las oportunidades forman parte de las liquidaciones del outlet online de la marca, que reúne productos de temporadas anteriores y artículos seleccionados con precios rebajados. Las promociones incluyen modelos con descuentos del 40% y el 50%, aunque los valores y la disponibilidad pueden cambiar según el talle y el color.

Qué zapatillas adidas tienen un 50% de descuento

El outlet oficial de adidas Argentina reúne diferentes modelos con rebajas de hasta la mitad de su precio original. Entre las alternativas que se pueden encontrar se destacan las siguientes:

adidas Campus 00s para hombre: de $179.999 a $89.999, con un 50% de descuento.

de $179.999 a $89.999, con un 50% de descuento. adidas Jabbar Hi: de $159.999 a $79.999, con una rebaja del 50%.

de $159.999 a $79.999, con una rebaja del 50%. adidas Forum2000: de $179.999 a $89.999, con un 50% de descuento.

También aparecen otras opciones con descuentos del 40%, entre ellas:

adidas Taekwondo Lace para mujer: de $149.999 a $89.999.

de $149.999 a $89.999. adidas NY 90 para mujer: de $149.999 a $89.999.

de $149.999 a $89.999. adidas Courtic para hombre: de $169.999 a $101.999.

de $169.999 a $101.999. adidas Gazelle Indoor para hombre: de $179.999 a $101.999.

de $179.999 a $101.999. adidas Vulc Raid3r para hombre: de $119.999 a $67.999.

Dónde comprar las zapatillas adidas con descuento

Las ofertas se pueden consultar en la tienda online oficial de adidas Argentina, dentro de la sección Outlet. En esa sección están las distintas categorías de calzado, indumentaria y accesorios con precios promocionales.

El catálogo permite filtrar los productos por tipo de calzado, talle, género y porcentaje de descuento. De esta manera, los compradores pueden identificar qué modelos tienen rebajas del 50% y cuáles ofrecen promociones menores.

Descuentos en zapatillas adidas.

Para consultar las ofertas vigentes y comprar directamente, se puede ingresar al outlet oficial de adidas Argentina.

Qué tener en cuenta antes de comprar en el outlet de adidas

Antes de confirmar una compra, es importante revisar el precio final y comprobar que el descuento siga vigente. Las liquidaciones alcanzan a productos seleccionados y no necesariamente incluyen todos los colores o talles de un mismo modelo.

También conviene consultar las condiciones de envío, los medios de pago y las políticas de cambio de la tienda. Las promociones pueden modificarse sin previo aviso y algunos productos pueden agotarse con rapidez.

Así, el outlet de adidas ofrece una alternativa para conseguir zapatillas de líneas clásicas y deportivas con rebajas importantes, aunque la oportunidad concreta dependerá del stock disponible al momento de realizar la compra.