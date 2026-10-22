Descuentos de hasta el 50% en zapatillas e indumentaria Fila: dónde y cómo obtener el beneficio

Fila mantiene una sección de promociones en su tienda online argentina con descuentos de hasta el 50% en zapatillas y prendas deportivas seleccionadas. La propuesta incluye modelos urbanos, calzado para entrenamiento y running, además de remeras, camperas, buzos, calzas y shorts. Los precios y los talles disponibles pueden variar según el producto y el stock.
La liquidación también ofrece alternativas de financiación con tarjetas bancarias y un cupón de bienvenida para quienes se suscriban al sitio. Además, hay una promoción de 3x2 en zapatillas seleccionadas a comienzos de octubre por el Día de la Madre, pero es necesario verificar si continúa vigente antes de realizar una compra.
Dónde comprar zapatillas Fila con hasta 50% de descuento
Las ofertas están disponibles en la sección de promociones de la tienda oficial de Fila en Argentina. Para consultarlas, hay que entrar a tienda.fila.com.ar/promociones y seleccionar los productos que tengan descuentos publicados.
La sección Sale reúne artículos de distintas categorías, entre ellos zapatillas de estilo urbano, modelos deportivos y prendas de temporadas anteriores. Las rebajas llegan al 50% en productos seleccionados.
Entre las opciones que pueden encontrarse están las siguientes:
- Zapatillas urbanas: modelos clásicos y diseños de inspiración retro.
- Calzado para running y entrenamiento: alternativas pensadas para la actividad física y el uso diario.
- Indumentaria deportiva: remeras, calzas, shorts, camperas y buzos.
- Productos para chicos: calzado y prendas de distintas categorías, sujetos a disponibilidad.
Cuánto cuestan las zapatillas Fila y qué modelos tuvieron rebajas
Como parte de las promociones por el Día de la Madre, estos eran algunos de los precios que se ofrecían en la tienda online.
- Fila ACD Classic Mujer: $59.920, con un 20% de descuento.
- Fila Magnus Hombre: $58.491, con un 10% de descuento y promoción 3x2.
- Fila Device Hombre: $71.910, con un 10% de descuento y promoción 3x2.
- Fila Float Maxx2 Mujer: $119.920, con un 30% de descuento y promoción 3x2.
- Fila Corda Kits: $64.900, con un 20% de descuento y promoción 3x2.
Cómo acceder a las promociones y qué tener en cuenta antes de comprar
Para comprar con descuento, el procedimiento es sencillo:
- Entrar a la tienda oficial de Fila.
- Entrar en la sección Sale y elegir el calzado o la indumentaria.
- Revisar el precio final, el talle, el stock y las condiciones de la promoción.
- Seleccionar el medio de pago y comprobar si se habilitan cuotas sin interés.
- Confirmar el pedido y las condiciones de entrega antes de finalizar la compra.
Además, quienes se suscriban al newsletter de Fila pueden recibir un cupón del 15% para la primera compra, según los términos publicados por la marca. Este beneficio tiene condiciones particulares: no se aplica a productos en promoción ni a artículos de la categoría Sale y no es acumulable con otros códigos promocionales.
La marca también establece políticas para cambios y devoluciones, por lo que es recomendable leerlas antes de confirmar el pedido. Los beneficios comerciales pueden modificarse y las ofertas están sujetas a disponibilidad.