Descuentos de hasta el 50% en zapatillas e indumentaria Fila: dónde y cómo obtener el beneficio

Fila mantiene una sección de promociones en su tienda online argentina con descuentos de hasta el 50% en zapatillas y prendas deportivas seleccionadas. La propuesta incluye modelos urbanos, calzado para entrenamiento y running, además de remeras, camperas, buzos, calzas y shorts. Los precios y los talles disponibles pueden variar según el producto y el stock.

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La liquidación también ofrece alternativas de financiación con tarjetas bancarias y un cupón de bienvenida para quienes se suscriban al sitio. Además, hay una promoción de 3x2 en zapatillas seleccionadas a comienzos de octubre por el Día de la Madre, pero es necesario verificar si continúa vigente antes de realizar una compra.

Dónde comprar zapatillas Fila con hasta 50% de descuento

Las ofertas están disponibles en la sección de promociones de la tienda oficial de Fila en Argentina. Para consultarlas, hay que entrar a tienda.fila.com.ar/promociones y seleccionar los productos que tengan descuentos publicados.

La sección Sale reúne artículos de distintas categorías, entre ellos zapatillas de estilo urbano, modelos deportivos y prendas de temporadas anteriores. Las rebajas llegan al 50% en productos seleccionados.

Entre las opciones que pueden encontrarse están las siguientes:

Zapatillas urbanas: modelos clásicos y diseños de inspiración retro.

modelos clásicos y diseños de inspiración retro. Calzado para running y entrenamiento: alternativas pensadas para la actividad física y el uso diario.

alternativas pensadas para la actividad física y el uso diario. Indumentaria deportiva: remeras, calzas, shorts, camperas y buzos.

remeras, calzas, shorts, camperas y buzos. Productos para chicos: calzado y prendas de distintas categorías, sujetos a disponibilidad.

Cuánto cuestan las zapatillas Fila y qué modelos tuvieron rebajas

Como parte de las promociones por el Día de la Madre, estos eran algunos de los precios que se ofrecían en la tienda online.

Fila ACD Classic Mujer: $59.920, con un 20% de descuento.

$59.920, con un 20% de descuento. Fila Magnus Hombre: $58.491, con un 10% de descuento y promoción 3x2.

$58.491, con un 10% de descuento y promoción 3x2. Fila Device Hombre: $71.910, con un 10% de descuento y promoción 3x2.

$71.910, con un 10% de descuento y promoción 3x2. Fila Float Maxx2 Mujer: $119.920, con un 30% de descuento y promoción 3x2.

$119.920, con un 30% de descuento y promoción 3x2. Fila Corda Kits: $64.900, con un 20% de descuento y promoción 3x2.

Zapatillas Fila.

Cómo acceder a las promociones y qué tener en cuenta antes de comprar

Para comprar con descuento, el procedimiento es sencillo:

Entrar a la tienda oficial de Fila. Entrar en la sección Sale y elegir el calzado o la indumentaria. Revisar el precio final, el talle, el stock y las condiciones de la promoción. Seleccionar el medio de pago y comprobar si se habilitan cuotas sin interés. Confirmar el pedido y las condiciones de entrega antes de finalizar la compra.

Además, quienes se suscriban al newsletter de Fila pueden recibir un cupón del 15% para la primera compra, según los términos publicados por la marca. Este beneficio tiene condiciones particulares: no se aplica a productos en promoción ni a artículos de la categoría Sale y no es acumulable con otros códigos promocionales.

La marca también establece políticas para cambios y devoluciones, por lo que es recomendable leerlas antes de confirmar el pedido. Los beneficios comerciales pueden modificarse y las ofertas están sujetas a disponibilidad.