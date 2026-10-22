Grimoldi tiene un outlet online con descuentos de hasta el 50% en calzado: cómo usar el beneficio

El Outlet de Grimoldi reúne calzado y accesorios para mujer, hombre y niños, con descuentos de hasta 50%.

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En el Especial OUTLET, la tienda online suma un beneficio adicional: 20% OFF EXTRA con el código QUIERO20, para los productos incluidos en la promoción y según las condiciones vigentes. La selección abarca zapatillas, botas, borcegos, zapatos, sandalias, mocasines, zuecos y otras categorías. También hay accesorios, aunque sus descuentos pueden ser diferentes.

Cómo se aplica el descuento

En la sección Outlet, los productos ya aparecen con una rebaja sobre su precio habitual. El porcentaje no es el mismo para todos: cambia según el artículo, la categoría y el stock disponible.

Para el Especial OUTLET, Grimoldi anuncia descuentos de hasta 50%. En los productos alcanzados por la campaña, el código QUIERO20 permite sumar un 20% OFF EXTRA.

El proceso es sencillo. Se elige el producto, se agrega al carrito y se escribe el código en el espacio destinado a cupones o promociones. En ese momento, el sistema indica si el artículo participa de la oferta y si acepta el beneficio adicional. Conviene detenerse un instante antes de pagar: el importe actualizado debe aparecer en el carrito.

Ese paso ayuda a ver el precio real de la compra. La expresión "hasta 50%" señala el descuento máximo anunciado para la selección, no una rebaja idéntica para cada artículo.

Las marcas y categorías disponibles

La tienda online permite recorrer las categorías o acotar la búsqueda con filtros de público, talle y marca. Entre las firmas que aparecen en el Outlet están Hush Puppies, Kickers, Caterpillar, Merrell, A Pie y Arezzo. Si ya se busca una marca en particular, ese filtro puede ahorrar varios pasos.

El filtro de talles muestra numeraciones del 35 al 46. Esto no significa que todos los números estén disponibles en cada producto: cada modelo tiene sus propias variantes y existencias.

En mujer aparecen zapatillas, zapatos, tacos, mocasines, zuecos, botas, texanas, borcegos, pantubotas, sandalias, plataformas, balerinas y calzado outdoor. Para hombre, la selección incluye: zapatillas, borcegos, zapatos, calzado outdoor, náuticos, sandalias y ojotas. Mientras que para niños se ofrecen zapatillas, sandalias, borcegos, guillerminas y modelos outdoor.

La disponibilidad, por supuesto, depende del artículo y del stock que haya en ese momento.

Los medios de pago y las cuotas sin interés

Grimoldi informa que acepta tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express. También permite pagar con Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO.

La disponibilidad puede variar según el producto, el importe y las condiciones de la operación. En cuanto a la financiación, la tienda comunica 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard, además de otras promociones bancarias. Estas alternativas pueden depender de la entidad, la tarjeta y la vigencia de cada campaña. Por eso, la opción que aparece durante el pago es la que permite confirmar si una compra específica puede financiarse.

El descuento y las cuotas son dos partes distintas de la operación. El cupón se aplica a los productos que cumplen los requisitos de la promoción; la financiación depende del medio de pago seleccionado. Antes de finalizar, se puede revisar el descuento en el carrito y luego comparar las alternativas disponibles para la tarjeta o plataforma elegida.

Costos de envío y plazos de entrega

El envío también forma parte del cálculo. Grimoldi informa que los pedidos superiores a $150.000 tienen envío gratis a todo el país, de acuerdo con sus condiciones. Para las compras que no alcanzan ese importe, publica costos diferentes según la zona: $4.900 para CABA y GBA; $6.900 para Córdoba y Santa Fe; $7.900 para el Noroeste, Cuyo y Litoral; y $8.900 para Patagonia.

La tienda también comunica una opción de envío en 24 horas para AMBA, sujeta a las condiciones indicadas. En los plazos generales, informa hasta seis días hábiles para AMBA y hasta nueve días hábiles para el interior del país. El cómputo comienza 48 horas hábiles después de la compra y puede extenderse por fines de semana o feriados. Hay una excepción importante: Grimoldi señala que no realiza envíos a Tierra del Fuego.

Dónde consultar las ofertas

Las ofertas están disponibles en la tienda online de Grimoldi, dentro de la sección de rebajas. Desde allí se puede explorar el catálogo por categoría, público, talle y marca, tanto si se busca un artículo puntual como si se quiere comparar distintas opciones.

Los descuentos, precios, promociones y existencias pueden cambiar. La ficha de cada producto y el carrito muestran las condiciones aplicables al momento de la compra.