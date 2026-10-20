Cheeky ofrece ropa para niños y bebés a un 25% menos: dónde usar los descuentos y hasta cuándo

La marca de indumentaria infantil Cheeky lanzó una serie de promociones que buscan aliviar el bolsillo de las familias en un contexto económico complejo.

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La firma, que se consolidó como una de las más elegidas para vestir a niños y bebés en Argentina, ofrece un descuento del 25% en compras online y tres cuotas sin interés, un beneficio que estará vigente hasta el 29 de octubre. La propuesta se suma a otras alternativas disponibles en locales físicos, pensadas para distintos tipos de compra.

El descuento online: 25% y 3 cuotas sin interés

La promoción principal es exclusiva de la tienda online y ofrece un 25% de descuento más tres cuotas sin interés. Según informó la marca en su sitio web, el beneficio es válido para compras realizadas desde el 1 de octubre hasta el 29 de octubre de 2026 inclusive.

Los artículos participantes son los productos de la temporada verano cuyos códigos comienzan con V27 y finalizan en 1. Quedan excluidas la remera “Juntos x la Vida” (V27JV001), los productos que comienzan con CHK y los lentes.

La promoción no es acumulable con otras ofertas vigentes, pero sí puede combinarse con los Cheeky Points. Además, la marca ofrece seis cuotas sin interés con Go Cuotas como alternativa de pago.

Las opciones en locales: 2da al 50% o 3x2

Para quienes prefieren comprar en tiendas físicas, Cheeky mantiene una promoción que permite elegir entre dos beneficios: la segunda prenda al 50% de descuento o el 3x2. La oferta es válida exclusivamente en locales participantes, desde el 1 de octubre hasta el 20 de octubre de 2026 inclusive, y también incluye tres cuotas sin interés.

En el primer caso, llevando dos artículos de igual o diferente valor, el de menor precio obtiene un 50% de descuento. En el segundo, llevando tres prendas, la de menor valor se bonifica al 100%. Aplica para productos cuyos códigos comiencen con V27 y finalicen en 1 o 2, más productos de continuidad. Quedan excluidos los artículos CHK, remanentes, productos unificados, lentes de sol y remanentes de segunda selección.

El 2x1 en segunda selección

La famosa marca también ofrece un 2x1 en su segunda selección, disponible en locales outlet y factory hasta el 30 de octubre de 2026. Llevando dos artículos participantes, se abona uno y se recibe sin cargo el de menor valor, con la posibilidad de acceder a tres cuotas sin interés.

Participan los productos cuyos códigos terminan en 2, correspondientes a segunda selección de todas las temporadas de verano, más productos atemporales y traspasos de segunda. Esta promoción no es acumulable con otras ofertas y los cambios solo se realizan por artículos de la misma categoría.

Un alivio en medio de la crisis del consumo

Las promociones de Cheeky llegan en un momento en que el sector textil argentino atraviesa dificultades por la caída del consumo interno. Si bien la ropa infantil suele ser uno de los segmentos menos afectados por las recesiones, las marcas recurren a estrategias agresivas de descuentos para sostener las ventas. En ese marco, propuestas como el 25% online o el 3x2 en locales se convierten en una oportunidad concreta para que las familias puedan renovar el guardarropa de los chicos sin resentir demasiado el presupuesto. La clave está en comparar las alternativas, revisar las fechas de vigencia y elegir el canal que mejor se adapte a cada necesidad.

Dónde consultar las promociones y los locales

Las condiciones completas de cada promoción, así como el listado de locales participantes, están disponibles en el sitio web oficial de Cheeky (hacé click acá). La marca también cuenta con una línea de WhatsApp (+54 9 11 6957-8303) para consultas sobre direcciones y stock. Es importante tener en cuenta que los precios son válidos para CABA y GBA, y que los locales a más de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires tienen un recargo logístico del 10%.