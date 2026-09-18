Los trenes regionales de Chaco retomaron esta semana sus recorridos habituales después de permanecer suspendidos durante casi 14 días por tareas de revisión y mantenimiento del material rodante.

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La reactivación comenzó el lunes 14 de septiembre con los servicios que conectan Presidencia Roque Sáenz Peña con Chorotis y el Tren Metropolitano entre Puerto Tirol, Cacuí y Resistencia, mientras que el ramal Los Amores–Charadai–Cacuí recuperó su cronograma el miércoles 16.

La interrupción había sido dispuesta para realizar intervenciones sobre las formaciones. Trenes Argentinos Operaciones informó que durante ese período se efectuaron trabajos sobre los conjuntos de ruedas, además del reemplazo de repuestos, verificaciones y controles dimensionales.

¿Cuáles son los destinos habilitados para viajar en los trenes regionales de Chaco?

La red regional chaqueña cuenta actualmente con tres recorridos de pasajeros. El primero es el Tren Metropolitano Puerto Tirol–Cacuí–Resistencia, con una duración estimada de 1 hora y 10 minutos. El segundo une Los Amores, Charadai y Cacuí, con un viaje estimado de 5 horas y 18 minutos. El tercero conecta Sáenz Peña con Chorotis, en un trayecto de aproximadamente 5 horas y 40 minutos, de acuerdo con la información oficial.

En el caso del recorrido hacia Chorotis, el cronograma vigente establece una salida desde Sáenz Peña a las 17, con llegada a destino a las 22.40. En sentido contrario, la formación parte de Chorotis a las 4 y arriba a Sáenz Peña a las 9.40. El servicio contempla paradas intermedias en localidades como Charata, General Pinedo, Las Breñas, Corzuela, Campo Largo y Avia Terai, entre otras.

El Tren Metropolitano, por su parte, vincula localidades del área metropolitana chaqueña mediante el corredor que atraviesa Puerto Tirol, Cacuí y Resistencia.

Trenes Argentinos Operaciones explicó que las tareas realizadas durante la suspensión incluyeron el desmontaje de pares montados, reperfilado de ruedas y recambio de los repuestos intervenidos, además de los controles correspondientes.