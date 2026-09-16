El Tren Patagónico abrió una búsqueda laboral: los 4 puestos que ofrece y sus requisitos

El Tren Patagónico abrió una convocatoria laboral para sumar profesionales a su estructura interna en la provincia de Río Negro. La búsqueda contempla cuatro puestos en el transporte público de las ciudades de Cipolletti y Viedma, en las áreas de administración, recursos humanos y comercialización.

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Según Noticias Argentinas, la convocatoria está orientada a perfiles profesionales y jerárquicos que puedan desempeñarse con autonomía y capacidad de gestión. Como requisito general, se solicita contar con al menos cinco años de experiencia laboral comprobable y disponibilidad para hacer viajes por distintas localidades del interior provincial.

La convocatoria estará abierta hasta el viernes 18 de septiembre de este mes, por lo que quienes estén interesados deberán completar el proceso de manera inmediata.

Cuáles son los puestos a cubrir

En la ciudad de Cipolletti se concentran tres de las cuatro búsquedas activas. Una de ellas corresponde al puesto de Profesional de Administración Senior, para contadores públicos o licenciados en Administración de Empresas. Entre los conocimientos requeridos están la experiencia en finanzas, control de procesos, seguimiento de facturación y el conocimiento de la normativa vinculada con la gestión pública.

También se busca un Referente de Recursos Humanos, para el que se prioriza la formación en Recursos Humanos o Relaciones Laborales y la experiencia en liquidación de haberes, armado y gestión de legajos, manejo de personal operativo y resolución de conflictos sindicales.

La tercera vacante en Cipolletti corresponde al Área Comercial. Esta búsqueda apunta a perfiles jerárquicos con experiencia y orientación hacia el desarrollo de nuevos servicios y estrategias de ventas.

La búsqueda en Viedma se trata de un profesional de Recursos Humanos. Para este cargo se requiere formación universitaria y conocimientos avanzados sobre convenios colectivos de trabajo, procesos disciplinarios, control de ausentismo y medicina laboral. La persona elegida deberá trabajar en articulación directa con las gerencias de la empresa.

Cómo enviar el currículum

Las y los interesados, que cumplan con los perfiles solicitados, pueden realizar la postulación de manera digital, con el envío de un Currículum Vitae actualizado al correo rrhh@trenpatagonicosa.com.ar.

El asunto del correo debe indicar el perfil al que se postula y la localidad elegida, sea Cipolletti o Viedma. El plazo para participar finalizará el viernes 18 de septiembre, por lo que la convocatoria está dirigida especialmente a profesionales con experiencia que puedan empezar a trabajar de manera inminente en los puestos.

Cabe remarcar que la apertura de estos puestos se produce mientras el Tren Patagónico se prepara para asumir nuevos servicios ferroviarios en el Alto Valle.