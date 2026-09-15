El proceso comenzó con la publicación de un aviso en el Boletín Oficial y constituye el primer trámite de este tipo bajo el procedimiento establecido por la Resolución 55/2026.

La Secretaría de Transporte de la Nación proyecta modificaciones en dos de los tres ramales de la línea 29 de colectivos, que conecta La Boca con distintos puntos del norte de la Ciudad de Buenos Aires y Olivos. La propuesta contempla recortar el ramal B y extender el ramal C.

{{{htmlAmp}}}

El proceso comenzó con la publicación de un aviso en el Boletín Oficial y constituye el primer trámite de este tipo bajo el procedimiento establecido por la Resolución 55/2026.

¿Qué cambios se evalúan para la línea 29?

El ramal A, que une La Boca con Olivos, conservaría su recorrido actual. La modificación planteada se concentra en los otros dos servicios de la línea.

En el caso del ramal B, que actualmente conecta La Boca con Parque Sarmiento, la propuesta establece un recorte importante: su cabecera sería Plaza Italia.

La modificación también supondría que este servicio deje de circular por las calles internas de San Telmo, un sector que actualmente cuenta con el paso del ramal B mientras que los otros servicios de la línea utilizan el Metrobús del Bajo en esa zona.

El ramal C, en cambio, tendría una extensión. Actualmente, une La Boca con Estación Rivadavia, ubicada en el entorno de la avenida del Libertador y la avenida General Paz. La propuesta contempla prolongar su recorrido hasta el nuevo predio del Tiro Federal, en el norte porteño.

Recorridos actualizados de la línea 29

Ramal A

IDA







Desde Magallanes y Carlos Melo por Magallanes, Carlos Melo, Benito Quinquela Martín, Av Don Pedro De Mendoza, Av Almirante Brown, Av Paseo Colón.



Metrobús del Bajo, Av Leandro N Alem, Av Rivadavia, Av Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), Sarmiento, Libertad, Tucumán, Paraná, Av Córdoba, Gallo, Av Santa Fe.



Plaza Italia, Centro de Transbordo Pacífico, Av Santa Fe, Av Luis María Campos, Virrey Del Pino, Av Virrey Vértiz, Echeverría, Av Del Libertador.



Cruce General Paz, Av Del Libertador, Corrientes, Juan Díaz de Solís, Matías Sturiza estacionando antes de llegar a Av Del Libertador.







REGRESO







Desde Matías Sturiza entre Av Del Libertador y Juan Díaz de Solís por Sturiza, Av Del Libertador, cruce General Paz, Av del Libertador, Juramento, Virrey Vértiz.



Luis María Campos, Arturo Dresco, Centro de Transbordo Pacífico, Av Santa Fe, Coronel Díaz, Paraguay, Sánchez de Bustamante, San Luis, Jean Jaures, Viamonte, Talcahuano, Corrientes.



Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón, Av Almirante Brown, Av Don Pedro De Mendoza, Rocha hasta el 945 (Terminal).

Ramal B

IDA

Plaza Italia, Centro de Transbordo Pacífico, Av Santa Fe, Av Luis María Campos, Virrey Del Pino, Av Virrey Vértiz, Echeverría, Av Del Libertador.



Cruce General Paz, Av Del Libertador, Corrientes, Juan Díaz de Solís, Matías Sturiza estacionando antes de llegar a Av Del Libertador.

REGRESO







Desde Matías Sturiza entre Av Del Libertador y Juan Díaz de Solís por Sturiza, Av Del Libertador, cruce General Paz, Av del Libertador, Juramento, Virrey Vértiz.



Luis María Campos, Arturo Dresco, Centro de Transbordo Pacífico.

Ramal C

IDA

IDA







Desde Magallanes y Carlos Melo por Magallanes, Carlos Melo, Benito Quinquela Martín, Av Don Pedro De Mendoza, Av Almirante Brown, Av Paseo Colón.



Metrobús del Bajo, Av Leandro N Alem, Av Rivadavia, Av Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte), Sarmiento, Libertad, Tucumán, Paraná, Av Córdoba, Gallo, Av Santa Fe.



Plaza Italia, Centro de Transbordo Pacífico, Av Santa Fe, Av Luis María Campos, Virrey Del Pino, hasta Av Virrey Vértiz, Echeverría, Av Del Libertador, Ramallo, 11 de Septiembre, Vedia, Av Del Libertador hasta el nuevo Tiro Federal.







REGRESO







Desde el nuevo Tiro Federal, Av del Libertador, Juramento, Virrey Vértiz, Luis María Campos, Arturo Dresco, Centro de Transbordo Pacífico, Av Santa Fe, Coronel Díaz, Paraguay, Sánchez de Bustamante, San Luis, Jean Jaures, Viamonte, Talcahuano, Corrientes. Roque Sáenz Peña, Bolívar, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón, Av Almirante Brown, Av Don Pedro De Mendoza, Rocha 945 (Terminal).