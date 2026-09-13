El mapa de las calles de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) cambiará a partir del 15 de septiembre cuando entren en vigencia los nuevos sentidos de circulación para adaptarse al nuevo Trambus, un sistema de transporte público 100% eléctrico y de superficie en territorio porteño.

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En total, unas 18 calles de CABA cambiarán el sentido como parte de las adecuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de la nueva línea de transporte público que comenzará a operar a fines de 2026. Según disposición del gobierno porteño, en la primera etapa de modificaciones serán alcanzadas cinco calles de los barrios de Caballito y Almagro.

El objetivo es facilitar las maniobras y mejorar las condiciones de seguridad vial y accesibilidad, por lo que las modificaciones se aplicarán de manera progresiva en tres partes y habrá agentes de tránsito para orientar a los desprevenidos.

Los nuevos sentido de las calles de CABA

A partir del 15 de septiembre, la avenida La Plata, entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia, pasará a tener sentido único de sur a norte, mientras que José Mármol, entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, circulará de norte a sur.

En tanto, Hipólito Yrigoyen, entre Muñiz y José Mármol, tendrá doble sentido; Quito, entre avenida La Plata y Muñiz, será de sentido único de oeste a este, y Pringles, entre Lezica y avenida Rivadavia, tendrá sentido único de norte a sur.

¿Cómo afecta al estacionamiento y los colectivos?

En esta instancia cambiarán las condiciones de estacionamiento en algunos sectores. En Avenida La Plata quedará prohibido estacionar durante las 24 horas en ambas manos, mientras que en Quito se permitirá del lado par y estará prohibido estacionar y detenerse del lado impar, donde se encuentra la ciclovía.

Los cambios también afectan al recorrido de la línea 2 de colectivos en sentido hacia Lomas del Mirador, que actualmente transita por Quito, avenida La Plata y avenida Rivadavia, pero con el nuevo esquema pasará a circular por Quito, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia.

Los cambios que se vienen

La segunda etapa incluirá modificaciones en avenida Honorio Pueyrredón, avenida Acoyte, Juan B. Ambrosetti, Felipe Vallese y Balcarce, mientras que en la tercera se modificarán los sentidos de circulación de Zañartú, Gibson y Butteler.

El Trambus contará con un recorrido de 20 kilómetros entre Nueva Pompeya, la Costanera Norte y Aeroparque, atravesará ocho barrios y tendrá carriles exclusivos y preferenciales. El sistema también dispondrá de prioridad de paso en las principales intersecciones mediante "semáforos observados", que podrán extender el tiempo de luz verde ante la aproximación de una unidad.

¿Cómo es el nuevo sistema de Trambus?

Las unidades del Trambus son 100% eléctricas, silenciosas y sin emisiones, cuenta con piso bajo, rampas en todas las puertas, espacios para personas con movilidad reducida y cochecitos, WiFi gratuito, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

Habrá paradas cada 500 metros y en total tendrá 11 paradores icónicos ubicados en puntos estratégicos, que funcionarán como nodos de conexión con otros medios de transporte. Su recorrido permitirá también combinar con las líneas de subte A, B, D, E y H y con cuatro líneas de trenes metropolitanos, además de la red pública de bicicletas EcoBici.

El sistema unirá los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, y permitirá viajes directos entre Nueva Pompeya y la Costanera Norte. Las unidades, que serán construidas en Argentina, tendrán capacidad para transportar 80 pasajeros en su versión estándar y 120 en los coches articulados.