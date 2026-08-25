El nuevo sistema fue diseñado como una alternativa en superficie que complemente a la red de subtes y facilite las conexiones con otros medios de movilidad.

El Trambús comenzó a transportar pasajeros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) como parte de una prueba piloto que antecede a la implementación de la línea T1. Se trata de unidades 100% eléctricas que circulan actualmente por el corredor de la avenida Juan B. Justo, entre Liniers y el Aeroparque Jorge Newbery.

El nuevo sistema fue diseñado como una alternativa en superficie que complemente a la red de subtes y facilite las conexiones con otros medios de movilidad. A diferencia de un tranvía tradicional, utiliza neumáticos y no necesita vías ferroviarias para desplazarse.

Durante agosto de 2026, el servicio mantiene la tarifa de la línea 34 de $ 853,01, ya que las unidades eléctricas reemplazan de manera progresiva a los colectivos del ramal C. En septiembre se incrementará en un 4,3%, dejando su valor final en $ 887,98 (con Tarjeta SUBE).

¿Cómo funciona el Trambús de CABA y cuál es su recorrido?

El Trambús funciona las 24 horas, todos los días. Durante las horas pico, la frecuencia estimada llega a un vehículo cada cuatro minutos, mientras que fuera de esos períodos se ajusta de acuerdo con la demanda. La operación está a cargo de Juan B. Justo S.A.T.C.I. y contempla la incorporación progresiva de hasta diez unidades eléctricas.

En esta primera etapa, el recorrido reproduce la traza que utilizaba el ramal C de la línea 34. El servicio conecta la estación Liniers del Ferrocarril Sarmiento con el Aeroparque Jorge Newbery a través de la avenida Juan B. Justo.

En sentido hacia Aeroparque, el recorrido cuenta con 32 paradas, mientras que en dirección a Liniers tiene 33. Entre los principales puntos de conexión se encuentran la estación Liniers del Sarmiento, la estación Dorrego de la línea B de subte, Villa Crespo del Ferrocarril San Martín, Palermo (con conexión con el San Martín y la línea D) y la estación 3 de Febrero del Ferrocarril Mitre. También permite combinar con los corredores del Metrobús Juan B. Justo y avenida San Martín.

La etapa actual es provisoria mientras avanza la implementación de la línea T1. El proyecto definitivo contempla un recorrido transversal entre el sur y el norte de la Ciudad: partirá del Centro de Trasbordo Sáenz, en Nueva Pompeya, y llegará hasta el Aeroparque Jorge Newbery. La traza completa tendrá unos 20 kilómetros y 71 paradores, con una distancia aproximada de 500 metros entre cada parada.

El sistema utiliza vehículos eléctricos con piso bajo y rampas para personas con movilidad reducida. También permite realizar el pago mediante medios digitales, entre ellos tarjetas de crédito y débito, además de la Tarjeta SUBE.